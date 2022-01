Ten smartfon będzie miał najlepszy ekran z tyłu

Niektórzy mogą się zastanawiać, po co w smartfonie dwa ekrany, skoro jest to jeden z najbardziej prądożernych podzespołów. Prawda jest jednak taka, że dodatkowy wyświetlacz może być bardzo użyteczny – pod warunkiem, że producent ogra ten element efektywnie, a nie efektownie. Tak może być w tym przypadku.

Nowy smartfon ASUS Zenfone 9 będzie miał dodatkowy ekran z tyłu

Na rynku zadebiutował już niejeden model z dwoma ekranami. Niewątpliwie najbardziej znanym przykładem jest Xiaomi Mi 11 Ultra, ale nie tak dawno został zaanonsowany również Doogee V20 5G, a wcześniej jeszcze m.in. Meizu Pro 7 i Nubia Z20. Mimo że to raczej niezbyt popularne rozwiązanie, kolejni producenci decydują się zaimplementować je w swoich urządzeniach.

Z najnowszych informacji wynika, że kolejnym będzie ASUS, który zastosuje dwa ekrany w modelu Zenfone 9. W sieci pojawił się bowiem zrzut ekranu, który ujawnił design panelu tylnego tego urządzenia. Widać na nim, że na jego pleckach, w lewym górnym rogu, znajdą się dwa aparaty, a poniżej dodatkowy wyświetlacz.

Niewykluczone, że to bardzo schematyczna grafika, aczkolwiek jest szansa na to, że ASUS, w przeciwieństwie do większości swoich konkurentów, zdecydował się na ekran e-ink, który nie jest bardzo łasy na prąd z akumulatora – nawet jeśli będzie działać 24 godziny na dobę, wyświetlając informacje o godzinie, dacie, pogodzie i powiadomieniach, nie wydrenuje baterii w znaczącym stopniu, a jedynie „symbolicznie”.

Brzmi to bardzo obiecująco, aczkolwiek niektórzy mogą narzekać, że wyświetlacz e-ink nie zapewni wygodnego, szczegółowego podglądu kadru podczas robienia (auto)portretów głównym aparatem. To fakt, jednak nie dla wszystkich może to być problem, szczególnie że nawet Xiaomi Mi 11 Ultra, mimo kolorowego ekranu na tyle, również nie zapewnia doskonałego podglądu, ponieważ ten ekranik jest bardzo mały.

Udostępniony przedpremierowo w sieci zrzut ekranu ujawnia ponadto, że ASUS Zenfone 9 ma obsługiwać gesty – użytkownicy będą mogli dwukrotnie stuknąć w panel tylny smartfona, aby na przykład zrobić screenshot lub otworzyć aplikację aparatu. To bardzo wygodne rozwiązanie i spotykane też w innych urządzeniach (m.in. iPhone’ach).

Data premiery ASUSA Zenfone 9 wciąż pozostaje nieznana.