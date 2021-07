OTVARTA testuje eSIM w swojej sieci, a to oznacza jedno: wdrożenie tej technologii w Plusie

Proces wdrażania technologii eSIM w Polsce jest jeszcze wolniejszy niż prace nad sieciami 5G. Niby coś tam się dzieje, ktoś już coś uruchomił, ale wciąż nie mówimy o powszechnej usłudze. Możliwościom eSIM przygląda się bliżej OTVARTA.

OTVARTA prowadzi badania nad eSIM

OTVARTA jest jednym z operatorów wirtualnych, korzystających z nadajników należących do sieci Plus. Działa w naszym kraju od 2018 roku i wciąż szuka nowych możliwości rozwoju, nie stroniąc od testowania najnowszych technologii. Na przykład jej klienci mogą korzystać z szybkiej transmisji danych w ramach sieci 5G – oczywiście bazując na rozwiązaniach Plusa. Z kolei teraz OTVARTA prowadzi prace nad wdrożeniem kolejnej technologii, wciąż traktowanej przez większość operatorów po macoszemu – eSIM.

Reklama

OTVARTA przewiduje, że uda się jej uruchomić eSIM jeszcze w drugiej połowie 2021 roku. To bardzo dobre wieści – nie tylko dla klientów tego operatora wirtualnego, ale także dla osób wyczekujących pojawienia się eSIM w Plusie. Ponieważ Zieloni użyczają temu MVNO swojej infrastruktury, logiczne wydaje się, że także i w Plusie wkrótce pojawi się możliwość korzystania z eSIM. W połowie marca ruszyły testy tej technologii i zakładamy, że wszystko idzie zgodnie z planem zielonego operatora, czego skutkiem jest zapewne śmiała zapowiedź sieci OTVARTA.

eSIM obsługiwał już Apple Watch 4

eSIM wciąż w powijakach

Operatorzy działający w Polsce nie są specjalnie chętni do szerokiego wdrażania standardu eSIM. Największe postępy poczyniło w tej materii Orange, który ma już dziesiątki tysięcy użytkowników wirtualnych kart SIM. Udało się je wprowadzić także w T-Mobile, w tym w Apple Watchach. Z kolei Plus i Play zostali nieco z tyłu. Jak podano wyżej, Zieloni wkrótce wygrzebią się z fazy testów, i przejdą do wdrożenia technologii. Z kolei Play, które kiedyś było liderem w szybkim udostępnianiu tego typu nowinek, siedzi cicho od ponad dwóch lat. Wychodzi więc na to, że Fioletowi wbiją na imprezę jako ostatni.