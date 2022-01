Klienci UPC otrzymują wiadomości, w których operator informuje ich, że będą płacić więcej, jeśli zresetują modem. Oznacza to bowiem zgodzenie się na włączenie dodatkowej usługi i zwiększenie rachunku. Czy można z tego zrezygnować?

Masz UPC? Zapłacisz więcej, jeśli zresetujesz modem

Od kilku dni klienci otrzymują wiadomości, w których firma informuje ich, że mogą skorzystać z promocji, polegającej na przyspieszeniu prędkości internetu od 1 lutego 2022 roku za 8 złotych miesięcznie. Niektórym zaproponowano zwiększenie prędkości do 500 Mbit/s, innym zaś do nawet 750 Mbit/s. Oferta prawdopodobnie zależy od obecnej taryfy klienta lub/i przepustowości infrastruktury, do jakiej jest on podłączony.

Usługa zostanie automatycznie aktywowana po 1 lutego 2022 roku, jeśli klient zresetuje modem, tzn. wyłączy i włączy go z powrotem. To dość zaskakująca metoda aktywacji, ponieważ może się okazać, że przynajmniej część użytkowników zrobi to nieświadomie. Wiele osób z pewnością regularnie wyłącza i włącza modem, bo na przykład nie chce, aby czerpał on prąd w nocy lub pod nieobecność domowników. Mimo że UPC rozsyła informację o promocji, nie wszyscy muszą ją przeczytać – niektórzy mogą ją po prostu przeoczyć lub zignorować, myśląc chociażby, że to kolejna reklama operatora.

Osoby, które po 1.02.2022 roku nie zresetują modemu (świadomie lub nie), nie zapłacą zatem więcej. Z kolei klienci, którzy to zrobią – jak informuje UPC – będą mogli korzystać z lepszej oferty z możliwością rezygnacji w ciągu sześciu miesięcy i powrotu do pierwotnej opcji wraz z rekompensatą, a także wypowiedzenia umowy.

Jak zrezygnować z przyspieszenia internetu w UPC za 8 złotych miesięcznie?

Jeżeli klient zdecyduje się skorzystać z oferty, będzie mógł przez sześć miesięcy testować szybszy internet za dodatkowe 8 złotych miesięcznie. UPC stworzyło specjalną stronę internetową, na której można zlecić przypomnienie o zakończeniu okresu testów – należy podać na niej jedynie numer klienta i numer PESEL. Dzięki temu klient nie przegapi momentu, w którym będzie ewentualnie mógł zrezygnować z usługi.

Jeśli zdecyduje się zrezygnować z przyspieszenia internetu za 8 złotych miesięcznie, otrzyma od UPC zwrot różnicy w abonamencie za okres od 1 lutego 2022 roku do dnia kontaktu z infolinią pod numerem 813 813 813.

Można również całkowicie zrezygnować z usługi – w tym celu należy wejść na tę stronę internetową UPC i wypełnić formularz, w którym także trzeba podać numer klienta i numer PESEL. Klienci muszą jednak pamiętać, że mają na to czas do 31 stycznia 2022 roku – od 1 lutego 2022 rezygnacja ze zmiany usług (po restarcie modemu) od początku lutego nie będzie już dłużej możliwa.