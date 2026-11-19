Chociaż 5G działa w Polsce od ponad 6 lat, to mieszkańcy Polski wciąż nie mogą korzystać z bardziej zaawansowanej sieci 5G SA, mimo że – teoretycznie – mogliby zacząć nawet dzisiaj. Przedstawiciel jednego z operatorów zadeklarował bowiem, że jest on technicznie gotowy do uruchomienia tej technologii. Zdradził też, dlaczego nie jest ona jeszcze dostępna.

Orange jest technicznie przygotowany do uruchomienia technologii 5G SA w Polsce

Piotr Jaworski, członek zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii, podczas Orange Open Tech w Paryżu przekazał PAP Biznes, że Orange Polska jest technicznie przygotowane, aby uruchomić technologię 5G SA (Standalone). Co więcej, jak zadeklarował, byłby w stanie zrobić to na największym obszarze w Polsce spośród wszystkich operatorów.

Początkowo sieć 5G w Polsce działała w większości na częstotliwościach, wykorzystywanych dotychczas na potrzeby technologii 4G. Dopiero na początku 2024 roku operatorzy w Polsce zaczęli uruchamiać 5G w paśmie C, a w marcu 2025 roku UKE rozdysponował rezerwacje na częstotliwości z zakresu 700 MHz.

W każdym przypadku jest to jednak technologia 5G NSA (Non-Standalone), ponieważ korzysta z rdzenia sieci 4G. W 5G SA również rdzeń wykorzystuje sieć piątej generacji, co zapewnia wymierne korzyści, w tym niższe opóźnienia i mniejsze zapotrzebowanie na energię przez połączone urządzenia, a także umożliwia m.in. network slicing.

Piotr Jaworski stwierdził jednak, że potrzebny jest powód, by to komercyjnie zrobić, a ponadto nie mniej ważne jest zakończenie procesu certyfikacji dla najpopularniejszych smartfonów. W związku z tym nie wiadomo, kiedy Orange (i inni operatorzy) zdecyduje się udostępnić 5G SA w Polsce.

Orange wyłączył 3G przy południowej i zachodniej granicy Polski

Chociaż oficjalnie Orange zakończył proces wyłączania 3G w Polsce w listopadzie 2025 roku (przy okazji warto przypomnieć, że Play wyłączył 3G w 3. kwartale 2026 roku, a 3G w T-Mobile przestało działać w kwietniu 2023 roku), to sieć ta wciąż działała w wybranych obszarach przy południowej i zachodniej granicy Polski.

Mapa przedstawiająca harmonogram wyłączania 3G Orange we wrześniu, październiku i listopadzie 2025 roku (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Wynika to z „rygorystycznych procedur koordynacyjnych”, jednak dopuszczalne są również bezpośrednie uzgodnienia między operatorami. Korzystając z tej – jak to sam określa – „furtki”, Orange wypracował transgraniczne kompromisy z operatorami w Niemczech, Czechach i na Słowacji.

Dzięki temu na terenach, obsługiwanych przez 40 stacji bazowych, wyłączono 3G/UMTS i uruchomiono 4G/LTE. Sprawiło to, że prędkość transmisji danych jest obecnie 5-krotnie wyższa, a średnia prędkość ponad 8-krotnie.

Orange wyłączył sieć 3G głównie na południu Polski – w rejonie Cieszyna, w okolicach miejscowości Hażlach, Leszna Górna, Zebrzydowice i Krzyżanowice oraz Bukowinie Tatrzańskiej i Kudowie-Zdroju, a także na stacjach górskich na Śnieżce i w Śnieżnych Kotłach. Modernizację przeprowadzono też w Gubinie przy granicy z Niemcami.