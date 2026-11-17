Play opublikował wyniki za trzeci kwartał 2026 roku, w których chwali się, że pobił rekord. W innym obszarze widać jednak, że ilość nie zawsze idzie w parze z jakością.

Wyniki Play za trzeci kwartał 2026 roku są znakomite

W trzecim kwartale 2026 roku Play osiągnął rekordowo wysokie kwartalne przychody, ponieważ wyniosły one 2,8 miliarda złotych (i były o 5,3% wyższe niż w analogicznym okresie w 2025 roku). Połowę z tej kwoty (1,4 miliarda złotych) stanowią przychody z usług mobilnych, podczas gdy przychody z usług domowych osiągnęły 507 milionów złotych.

Play podaje też, że na koniec trzeciego kwartału 2026 roku miał 13,7 miliona aktywnych klientów mobilnych, w tym 9,9 miliona usług post-paid, a także 2,1 miliona abonentów usług domowych (internet i telewizja). Ponadto już 43% jego klientów korzysta z oferty konwergentnej, czyli pakietów łączących usługi stacjonarne i mobilne.

Play ma najwięcej stacji bazowych w Polsce, ale nie ma największego zasięgu 5G

Już na koniec 2025 roku Play miał więcej stacji bazowych niż Orange, Plus i T-Mobile (wówczas 13175) i do tej pory nie uległo to zmianie. Od początku 2026 roku operator uruchomił swoje nadajniki w 383 nowych lokalizacjach, w związku z czym na koniec września 2026 roku miał już 13558 stacji bazowych.

Ilość nie idzie tu jednak w parze z jakością, ponieważ 5G Play dociera do „tylko” 90% populacji Polski. Dwóch konkurentów ma mniej nadajników, a większy zasięg 5G – z 5G Orange może korzystać ponad 91% mieszkańców Polski, a 5G T-Mobile obejmuje zasięgiem już 95% populacji Polski.

W raporcie, podsumowującym trzeci kwartał 2026 roku, Play poinformował też, że zakończył proces wyłączania 3G w Polsce, przeznaczając uwolnione dzięki temu zasoby na potrzeby 4G i 5G. Warto również przypomnieć, że będzie współdzielił infrastrukturę pasywną z Plusem, ponieważ nadajniki Play i Plusa będą (często) znajdowały się na tych samych wieżach.

Ponadto operator poinformował, że w zasięgu usług domowych Play znajduje się już 11,9 miliona gospodarstw domowych w Polsce i według Speedtest.pl jest liderem rankingu prędkości internetu domowego w Polsce w trzecim kwartale 2026 roku.