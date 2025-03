Kolejne pasma dla 5G rozdane. UKE opublikował wyniki aukcji

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o zakończeniu aukcji, które dotyczyły pasm dla 5G i LTE. Każdy ze startujących operatorów spełnił warunki i otrzymał dostęp do nowego pasma.

Czterech operatorów zgłosiło udział w aukcji

Zanim przejdziemy do głównego tematu, wypada przedstawić krótki zarys historyczny. W sierpniu 2024 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje ws. pasma 700 MHz. W ich czasie zbierane były stanowiska zainteresowanych podmiotów. W kolejnym kroku, w listopadzie 2024 roku, ruszyła aukcja na częstotliwości 700 i 800 MHz.

Następnie, już na początku tego roku, dowiedzieliśmy się, że czterech operatorów chce mieć kolejne pasma dla 5G i LTE. Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że wstępne oferty złożyły podmioty:

Orange Polska S.A.,

P4 sp. z o.o. (operator sieci Play),

T-Mobile Polska S.A.,

Polkomtel sp. z o.o. (operator sieci Plus).

Co ciekawe, to właśnie w takiej kolejności wymienieni operatorzy złożyli swoje oferty. Wówczas UKE wskazał, że w trakcie aukcji będą oni walczyć o siedem rezerwacji – 6 bloków w paśmie 700 MHz dla technologii 5G i jeden blok w paśmie 800 MHz dla LTE. Warto jeszcze zaznaczyć, że każdy z operatorów mógł uzyskać maksymalnie dwie rezerwacje.

Wyniki aukcji na pasma 700 MHz dla 5G i 800 MHz dla LTE

Jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej, poznaliśmy już zwycięzców. Warto przypomnieć, że do zdobycia były następujące nagrody:

Rezerwacja A w zakresie 703-708 MHz i 758-763 MHz,

Rezerwacja B w zakresie 708-713 MHz i 763-768 MHz,

Rezerwacja C w zakresie 713-718 MHz i 768-773 MHz,

Rezerwacja D w zakresie 718-723 MHz i 773-778 MHz,

Rezerwacja E w zakresie 723-728 MHz i 778-783 MHz,

Rezerwacja F w zakresie 728-733 MHz i 783-788 MHz,

Rezerwacja G w zakresie 816-821 MHz i 857-862 MHz.

Wyniki aukcji wygląda następująco:

Rezerwacja A – T-Mobile Polska S.A.,

Rezerwacja B – Orange Polska S.A.,

Rezerwacja C – Orange Polska S.A.,

Rezerwacja D – Polkomtel sp. z o.o.,

Rezerwacja E – P4 sp. z o.o.,

Rezerwacja F – P4 sp. z o.o.,

Rezerwacja G – T-Mobile Polska S.A..

Każda rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości do dnia 31 maja 2040 roku. Datą rozpoczęcia okresu obowiązywania każdej rezerwacji i terminem, w którym jej dysponent będzie uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, jest dzień doręczenia rezerwacji.