W ubiegłym tygodniu, dokładniej 10 listopada 2026 roku, wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, poinformował, że doszło do ataku na państwowy system ePUAP. Po ponad tygodniu udało się przywrócić w pełni jego działanie.

System ePUAP ponownie działa w pełnym zakresie po cyberataku

Państwowe systemy i infrastruktura nieustannie są atakowane przez cyberprzestępców. 10 kwietnia 2026 roku Krzysztof Gawkowski poinformował, że wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP. Jak przekazał, w związku z nim podjęto „natychmiastowe działania”, które miały zapewnić mu stabilność i przywrócić jego pełną funkcjonalność. Zapewnił również wówczas, że infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki pozostała bezpieczna.

Informacja o ataku hakerskim na system ePUAP (źródło: Krzysztof Gawkowski | X)

Dziś, 9 dni po ujawnieniu cyberataku na ePUAP, Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało komunikat, w którym informuje, że udało się przywrócić pełne działanie państwowego systemu – działa on w pełnym zakresie i można korzystać ze wszystkich usług. Przy okazji ujawniono kilka szczegółów na temat przeprowadzonego ataku.

Zaraz po tym, jak wykryto przywoływany incydent bezpieczeństwa, prewencyjnie ograniczono dostęp do części systemu. Miało to na celu zatrzymać zagrożenie i umożliwić bezpieczne rozpoczęcie działań naprawczych. Równocześnie analizowano cyberatak, weryfikowano bezpieczeństwo systemów i wdrażano dodatkowe zabezpieczenia. Rozpoczęto też stopniowe przywracanie usług.

ePUAP nie działał w pełni przez ponad tydzień. Wiadomo już, dlaczego

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że niepełna dostępność państwowego systemu przez ponad tydzień była celowa. Szybsze uruchomienie usług mogło bowiem nie być bezpieczne – w związku z tym udostępniano kolejne dopiero po upewnieniu się, że będą działać prawidłowo i bezpiecznie. Przed pełnym przywróceniem ePUAP przeprowadzono też testy funkcjonalne i bezpieczeństwa, a także sprawdzono źródło i zakres incydentu.

15 listopada 2026 roku uruchomiono rozwiązanie przejściowe, które pozwoliło przywrócić znaczną część e-usług jeszcze przed pełnym uruchomieniem ePUAP, a 16 listopada działały już wszystkie usługi transakcyjne dostępne przez mobywatel.gov.pl oraz większość pozostałych usług. Ostatnim etapem było stopniowe przywracanie i sprawdzanie pozostałych elementów ePUAP, aż do całkowitego uruchomienia systemu.