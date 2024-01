Operatorzy uruchamiają „prawdziwe” 5G w Polsce! Lista miast się wydłuża

Aukcja 5G, podczas której poszczególni operatorzy mogli licytować dostęp do pasm wchodzących w skład sieci nowej generacji, zakończyła się w październiku 2023 roku. Teraz obserwujemy jej wyniki, ponieważ Orange, T-Mobile i Play sukcesywnie odblokowują szybszy dostęp do mobilnego internetu.

„Prawdziwe” 5G w Polsce

Ponieważ operatorzy Plus, Play, Orange oraz T-Mobile po październiku 2023 roku mieli już przydzielone bloki z pasma o częstotliwości 3,4-3,8 GHz na potrzeby sieci piątej generacji, mogli czynić ostatnie przygotowania do powszechnego uruchomienia szybszych łącz na istniejących już nadajnikach.

W grudniu 2023 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej ostatecznie zakończył procedurę rezerwacyjną, co otworzyło drogę operatorom do działania. Nie trzeba było na to długo czekać. Miesiąc później z różnych stron Polski docierają do nas informacje o tym, że w Orange i T-Mobile pojawiły się niedostępne wcześniej prędkości pobierania danych przez sieci mobilne.

Orange wykorzystuje częstotliwość 3600 MHz

Pomarańczowy operator wylicytował podczas aukcji 5G tzw. pasmo C. Na stronie Orange z radością przekazano, że sieć oferuje już usługi mobilne z jego wykorzystaniem. Prędkość internetu mobilnego – o ile opłacamy odpowiednią usługę – może przekraczać 1 Gb/s. Gdzie uruchomiono odpowiednie stacje bazowe?

Na liście miast, które wymienia Orange, znalazły się m.in. Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Toruń, Warszawa czy Wrocław. Jak zapowiedział operator, będzie ona się z czasem rozszerzać o kolejne lokalizacje.

Szczegółową mapę zasięgu 5G w Orange można podejrzeć na tej stronie.

Przyspiesza także T-Mobile

Jak wskazuje Rzeczpospolita, operatorzy sukcesywnie odbierają od UKE kolejne pozwolenia radiowe. Poskutkowało to tym, że również użytkownicy T-Mobile z wykupionymi planami 5G, mogą odczuć wyraźny skok prędkości internetu.

Operator wskazuje, że dzięki wykorzystaniu pasma 3,7 – 3,8 GHz, z szybszego przesyłu danych mobilnych mogą skorzystać mieszkańcy Poznania, Piły, Grudziądza, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Kielc, Radomia, Częstochowy, Warszawy i wielu innych miejscowości w całym kraju. Wszystko to za sprawą działania 1448 stacji bazowych. Ich liczba ma wkrótce przekroczyć 2000.

Mapa zasięgu sieci 5G w T-Mobile dostępna jest pod tym adresem.

Play na razie nie otrzymał jeszcze paczki z pierwszymi pozwoleniami radiowymi, ale powinno to stać się lada chwila. W najbliższych dniach następni operatorzy – a nie tylko Orange i T-Mobile – będą zapewne chwalić się skalą uruchomienia 5G w naszym kraju.

Wobec powyższego, 19 stycznia 2024 roku można umownie uznać za początek działania „prawdziwego” 5G w Polsce – a więc w zakresie częstotliwości 3,4-3,8 GHz, a nie na współdzielonych pasmach 4G/LTE.

W końcu!