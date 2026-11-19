Firma Google udostępniła Gemini 4 Neon. To wszechstronny model sztucznej inteligencji, który dzięki swojej wydajności i efektywności staje do bezpośredniej walki z takimi konkurentami jak GPT-6.2 Sol czy Claude Opus 5.5.

Zadebiutował Gemini 4 Neon – jeszcze jeden model w rodzinie

W gąszczu tych wszystkich modeli Google można się pogubić, dlatego uporządkujmy: Gemini 4 Argon powstał z myślą o rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych, Gemini 4 Carbon jest przeznaczony głównie do działania w sferze cyberbezpieczeństwa, a Gemini 4 Hydrogen zapewnia wydajne działanie w codziennych zadaniach.

Dołączający do nich teraz model Gemini 4 Neon ma natomiast pomóc w tworzeniu rozbudowanego kodu, analizie naukowej wymagającej dogłębnego rozumowania i w realizacji procesów produkcyjnych klasy korporacyjnej.

W czym tkwi moc modelu Gemini 4 Neon?

Według zapowiedzi Google, model Gemini 4 Neon zapewnia szybkie i kompleksowe wykonywanie zadań związanych z wiedzą, badaniami naukowymi czy też inżynierią oprogramowania. Wyniki testów wskazują na bardzo duże możliwości w tym zakresie.

Gemini 4 Neon pokonał głównych rywali, czyli GPT-6.2 Sol i Claude Opus 5.5 w wielu popularnych benchmarkach, m.in. w CursorBench (badającym zdolności agentowego kodowania), Agents’ Last Exam (sprawdzającym wielodziedzinowe rozumowanie w zadaniach zawodowych), Terminal-Bench-Science (testującym zdolność do wykonywania pracy naukowej w terminalu) czy też HLE-Diamond (oceniającym wyciąganie wniosków). Poniżej tabelka z wynikami:

Wyniki Gemini 4 Neon – źródło: Google

Krótko mówiąc: Gemini 4 Neon ma lepiej od poprzedników i konkurentów radzić sobie z modelowaniem arkuszy kalkulacyjnych, wielowątkową analizą informacji, rozwiązywaniem problemów matematycznych i technicznych, a także tworzeniem i modyfikacją kodu. Zapewnia też szybką i skuteczną ochronę z zakresu cyberbezpieczeństwa, a do tego generuje jasne i naturalnie brzmiące teksty oraz wiarygodne analizy.

Google udostępnia Gemini 4 Neon

Gemini 4 Neon jest już dostępny w wielu produktach i usługach. Mogą z niego skorzystać abonenci Google AI Pro i Ultra, przedsiębiorcy używający Gemini dla firm i Antigravity oraz programiści opłacający subskrypcję w Google AI Studio i Android Studio.

Jeśli chodzi o cennik, to milion tokenów wejściowych kosztuje 3 dolary, a milion tokenów wyjściowych – 15 dolarów. Pod względem kosztów przegrywa z (wyjątkowo efektywnym) modelem GPT-6.2 Sol, ale i tak wypada bardzo dobrze.

Koszty Gemini 4 Neon – źródło: Google

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Model Genie 4 też trafił do szerszego grona użytkowników

Pod koniec października firma Google zaprezentowała Genie 4 – model AI do generowania przekonujących i realistycznych światów wirtualnych ze sferą wizualną i dźwiękową, w dodatku podatnych na wchodzenie w interakcje. Początkowo był dostępny tylko dla grupy zaufanych testerów, ale teraz mogą z niego skorzystać także abonenci Google AI Ultra.