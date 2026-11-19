Oficjalnie zapowiedziany został nowy smartfon Motorola Edge 70 Neo, który – jak twierdzi producent – będzie „nie do zatrzymania”. Podobny można jednak już kupić w Polsce (i to w bardzo atrakcyjnej cenie).

Smartfon Motorola Edge 70 Neo oficjalnie zapowiedziany. Ujawniono część specyfikacji

Ujawniona przedpremierowo specyfikacja zapowiada się bardzo obiecująco. Nowy smartfon Motorola Edge 70 Neo z pewnością będzie atrakcyjną propozycją dla dużego grona klientów… o ile producent nie przesadzi z ceną, a jak pokazała cena Motoroli Signature 27 w Polsce – może być naprawdę drogo.

Smartfon Motorola Edge 70 Neo nie będzie jednak high-endem, tylko średniakiem. Na jego przodzie ma znajdować się wyświetlacz Extreme AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 1,5K, który odświeży obraz z częstotliwością nawet 144 Hz i rozświeci się do nawet 5200 nitów. Przód pokryje szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Motorola Edge 70 Neo (źródło: Flipkart)

Nie ujawniono natomiast parametrów technicznych przedniego aparatu – zapowiedziano jedynie funkcję nagrywania wideo w 4K, za to zdradzono, że główny na tyle będzie miał 50 Mpix matrycę Sony Lytia 710 z optyczną stabilizacją obrazu (i również opcją nagrywania wideo w 4K).

Posiadacze tego modelu będą mogli oczekiwać też satysfakcjonującej wydajności za sprawą zastosowania procesora Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz (4 nm). Do tego producent zapowiada do 8 GB RAM LPDDR5X i obecność komory parowej o powierzchni chłodzenia 4466 mm2.

Motorola Edge 70 Neo (źródło: Flipkart)

Ponadto na pokładzie tego urządzenia znajdzie się akumulator o pojemności 7000 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 7,5 W (funkcja powerbanku). Smartfon Motorola Edge 70 Neo ma zapewnić też „wielowymiarowy dźwięk z Dolby Atmos”, a także odporność na pył i wodę, zgodną z kryteriami klasy IP64.

Kiedy oficjalnie zadebiutuje smartfon Motorola Edge 70 Neo? Premiera już wkrótce

Nowy smartfon Motorola Edge 70 Neo zostanie oficjalnie wprowadzony na rynek indyjski 24 listopada 2026 roku. Jego dostępność w Polsce jest wątpliwa, jako że w październiku do sprzedaży trafiła bardzo podobna Motorola Edge 70 Plus, która ma 200 Mpix aparat główny i akumulator o pojemności 6500 mAh. Pozostałe parametry są już identyczne.

Smartfon Motorola Edge 70 Plus początkowo kosztował w Polsce 1999 złotych, a dziś można go kupić za 1549 złotych. Model ten jest dostępny wyłącznie w T-Mobile (także bez umowy na abonament).