Mieszkańcy Polski mają ogromny wybór, jeśli chodzi o serwisy streamingowe – zarówno do słuchania muzyki, jak i oglądania filmów oraz seriali. Jeden z nich zniknie jednak z Europy. Podano powód oraz termin.

Serwis VOD Skyshowtime zniknie z Polski

Skydance i Comcast poinformowali w liście do pracowników, że zamierzają zamknąć wspólną platformę streamingową SkyShowtime. Decyzja ta została podjęta po dokonaniu przeglądu „alternatyw strategicznych”.

Serwis SkyShowtime jest dostępny w Polsce od 14 lutego 2023 roku. Początkowo miesięczna subskrypcja kosztowała 24,99 złotych, a osoby, które zdecydowały się ją wykupić do 28 marca 2023 roku, otrzymały stały rabat w wysokości 50%. Cena ta, tj. 12,49 złotych, utrzymała się również po tym, jak Skyshowtime podniósł ceny w styczniu 2026 roku. Obecnie cennik wygląda następująco:

Standard z reklamami – 24,99 złotych miesięcznie,

Standard (bez reklam) – 34,99 złotych miesięcznie,

Premium – 49,99 złotych miesięcznie.

Zapowiedziano, że serwis SkyShowtime zostanie zamknięty pod koniec 2027 roku, co jest istotne, jako że wciąż można wykupić (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co serdecznie Ci dziękujemy!) roczną subskrypcję w niższej cenie:

Standard z reklamami za 199,99 złotych,

Standard (bez reklam) za 25,99 złotych miesięcznie,

Premium za 37,49 złotych miesięcznie.

Jeśli jednak SkyShowtime zostanie zamknięty wcześniej niż w listopadzie 2027 roku, wówczas subskrybenci najpewniej otrzymają zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres lub serwis nie pobierze pozostałych opłat (w przypadku planów Standard i Premium).

Dlaczego SkyShowtime zostanie zamknięty?

W przywoływanym liście do pracowników, jak przekazuje The Wrap, Skydance i Comcast mieli napisać, że ​​od momentu uruchomienia SkyShowtime rynek streamingu znacząco się rozwinął i regionalnym graczom, takim jak SkyShowtime, coraz trudniej osiągnąć skalę niezbędną do długoterminowego sukcesu, podczas gdy główne globalne platformy stale zwiększają skalę działalności i intensywnie inwestują w treści, technologie i sport. W związku z tym akcjonariusze uznali, że zakończenie działalności jest najwłaściwszą drogą naprzód.

Według Mediapanelu, SkyShowtime nie cieszy się w Polsce tak dużą popularnością jak konkurencyjne serwisy streamingowe, ponieważ nie znalazł się w TOP 10 serwisów VOD i OTT z największą liczbą realnych użytkowników w październiku 2026 roku: