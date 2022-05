Klienci Orange mają już ponad milion smartfonów z 5G

Sprzedaż smartfonów z modemami 5G nieustannie rośnie. Nie powinno to jednak dziwić, skoro można je kupić już za ~1000 złotych. Orange pochwaliło się, że w rękach jego klientów jest już ponad milion urządzeń, które obsługują technologię 5G.

Sieć 5G działa w Polsce już od 2020 roku

Klienci Orange mają dostęp do technologii #hello5G od lipca 2020 roku. Zdaniem niektórych osób, to nie jest „prawdziwe 5G”, bo takim będzie można nazwać dopiero 5G na częstotliwościach z zakresu 3,4 GHz – 3,8 GHz. Operator początkowo nie planował uruchomienia 5G w paśmie 2100 Hz, ale zmusiły go do tego analogiczne posunięcia konkurencji i opóźniające się ogłoszenie aukcji częstotliwości 3,6 GHz (takim mianem określa się bowiem zakres 3,4 GHz – 3,8 GHz, przeznaczony wyłącznie dla sieci piątej generacji).

(fot. Wojtek Jabczyński @RzecznikOrange)

Argumentem za „nieprawdziwością” aktualnie dostępnego 5G jest dla zwolenników tego poglądu fakt, że czasami transmisja danych w „pseudo-sieci 5G” jest wolniejsza niż w zasięgu 4G LTE. Technologia 5G promowana jest bowiem jako ultraszybka, pozwalająca przesyłać dane z prędkością nawet ponad 1 Gbit/s. Obecnie Plus chwali się, że „niezależne testy w polskich miastach” wykazały, iż jego internet 5G jest nawet dwa razy szybszy niż innych operatorów, lecz wciąż nie jest to oczekiwany poziom.

Według ostatnich, dostępnych danych, na koniec 2021 roku T-Mobile miał 3,5 tys. stacji 5G (obecnie zasięgiem swojego 5G obejmuje 13 mln swoich klientów), Plus ~3000 (do jego 5G ma dostęp ponad 19 mln mieszkańców Polski), a Orange 1727 (współpracuje ono jednak z T-Mobile w ramach NetWorks!).

Klienci Orange mają już ponad milion smartfonów z modemem 5G

Operator podaje, że z #hello5G mogą korzystać użytkownicy ponad 100 modeli smartfonów i innych urządzeń, a aktualnie klienci Orange mają już w rękach ponad milion urządzeń, które obsługują sieć piątej generacji. Firma pochwaliła się też, że sprzedaż smartfonów z modemami 5G szybko rośnie, a w kwietniu 2022 roku blisko połowa (dokładniej 47%) wszystkich kupionych przez klientów Orange telefonów miało funkcję obsługi technologii 5G.

Lista urządzeń, na których można korzystać z 5G w Orange, jest dostępna na dedykowanej technologii 5G stronie internetowej (w sekcji Najczęściej zadawane pytania). Operator wciąż nie daje jednak dostępu do technologii 5G we wszystkich taryfach – w przypadku abonamentów dla klientów indywidualnych tylko w Planie 60 i 80, a w Orange Flex w ofertach od 35 złotych miesięcznie. Dostęp do 5G można włączyć za darmo w taryfach na kartę, ale tylko do 30 czerwca 2022 roku. Z kolei klienci nju mobile aktualnie w ogóle nie mają dostępu do sieci 5G Orange.