Pakiet Office wkrótce się powiększy. Poznajcie Microsoft Designer, nowy edytor graficzny

Microsoft oferuje swoim klientom szereg aplikacji biurowych do przeróżnych zastosowań – od edytora tekstu, przez arkusz kalkulacyjny i klienta poczty, aż po komunikator biznesowy i usługi w chmurze. Wkrótce dołączyć ma do nich Microsoft Designer, czyli nowy edytor graficzny, na temat którego informacje przedpremierowo przedostały się do sieci.

Reklama

Nowa usługa przedwcześnie pojawiła się w sieci

Jeden z leakerów, znany na Twitterze jako WalkingCat, przekazał w serwisie społecznościowym pierwsze informacje na temat nowego edytora graficznego, nazwanego Microsoft Designer. Produkt ten najprawdopodobniej znajduje się obecnie w fazie zamkniętych beta testów.

WalkingCat postanowił podzielić się także instrukcją, dzięki której w kilku prostych krokach można było zamienić pustą stronę designer.microsoft.com w funkcjonalną wersję testową. Niestety, gigant z Redmond szybko zareagował i zablokował dostęp do nowej usługi niepożądanym użytkownikom.

Z odkrytej przez leakera wersji testowej Designera ostały się jednak zrzuty ekranu, które sugerują, że będzie to usługa mająca powalczyć z Canvą. W nowej aplikacji będzie można wybierać predefiniowane schematy, edytować je, umieszczać przeróżne grafiki, naklejki oraz podpisy. Funkcji jak na razie jest niewiele, ale warto pamiętać, że jest to, póki co, wczesna wersja testowa i na jej podstawie nie powinniśmy przesądzać o sukcesie lub porażce nowej usługi.

Kto i kiedy skorzysta z Microsoft Designer?

Na moje oko, Microsoft Designer może być produktem skierowanym głównie do firm, za pomocą którego będzie można w prosty sposób stworzyć reklamy lub niewielkie banery informacyjne do udostępnienia w social mediach. Wspomniana wcześniej Canva jest często wykorzystywana jako proste narzędzie do tego typu projektów.

Ponadto w wersji testowej można było dostrzec wsparcie dla publikacji treści w serwisach LinkedIn, Instagram oraz Facebook, a w menu wyboru rozmiaru obrazka pojawiają się podpisy, dzięki którym użytkownicy łatwiej stworzą gotowe treści do opublikowania na Instagramie lub jako reklama na Facebooku.

Nie jest na ten moment jasne, czy oraz kiedy producent udostępni aplikację Microsoft Designer publicznie. Nie zostało również doprecyzowane, czy będzie to usługa bezpłatna, czy też element któregoś wariantu subskrypcji Microsoft 365. Więcej szczegółów najpewniej poznamy już niebawem.