Amazon zaprezentował nową wersję swojego najpopularniejszego tabletu

Tablety Amazon Fire cieszą się ogromną popularnością – amerykański gigant jest jednym producentów, którzy dostarczają na rynek najwięcej urządzeń tego typu. Dziś oficjalnie zaprezentował nową generację swojego najpopularniejszego modelu – Fire 7 wraz z edycją Fire 7 Kids.

Kevin Keith, wiceprezes działu urządzeń, powiedział, że Fire 7 jest naszym najpopularniejszym tabletem, a teraz jest jeszcze lepszy. Nowa generacja daje klientom więcej tego, co kochają – ulepszoną wydajność i dłuższy czas pracy. Na dodatek w bardzo przystępnej cenie, bowiem cena Fire 7 2022 została ustalona na 59,99 dolarów (równowartość ~265 złotych). Jednocześnie do oferty amerykańskiego giganta dołączyła nowa wersja Fire 7 Kids, która z kolei będzie kosztowała od 109,99 dolarów (~485 złotych).

Fire 7 2022 (źródło: Amazon)

Producent informuje, że nowy Fire 7 ma o 30% szybszy, czterordzeniowy procesor i dwa razy więcej pamięci RAM. Jednocześnie urządzenie ma działać na jednym ładowaniu do 40% dłużej i umożliwić przeglądanie internetu, oglądanie wideo i jeszcze więcej przez nawet 10 godzin. Akumulator użytkownik naładuje przez złącze USB-C, dołączaną do zestawu ładowarką o mocy 5 W.

Nowy Fire 7 oferuje również wyświetlacz o przekątnej 7 cali i według zapewnień producenta jest łatwy w transporcie, a do tego też odporny na upadki, zachlapania i codzienne użytkowanie. Amazon informuje nawet, że jest dwa razy bardziej wytrzymały niż najnowszy iPad mini (w testach losowych upadków).

Posiadacze najnowszego Fire 7 będą mogli za jego pośrednictwem oglądać online i pobierać, aby obejrzeć później materiały z popularnych platform VOD, takich jak Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Hulu i HBO Max. Ponadto tablet umożliwia korzystanie z popularnych aplikacji, m.in. TikTok, Facebook i Instagram, a także granie w gry, na przykład Roblox czy na platformie Amazon Luna.

Nowy Fire 7 ma również aparat o rozdzielczości 2 Mpix z funkcją nagrywania filmów w 720p HD zarówno na tyle, jak i przodzie, więc jego właściciele będą mogli też prowadzić rozmowy wideo (aparat na panelu przednim znajduje się na dłuższej krawędzi). Naturalnie urządzenie zapewnia także wsparcie dla usług i produktów Amazon, jak połączenia czy asystent głosowy.

Fire 7 2022 (źródło: Amazon)

Model Fire 7 Kids to wersja w specjalnej obudowie, skierowana do najmłodszych użytkowników (od 3 lat). Producent daje na niego dwa lata „bezproblemowej” gwarancji oraz dorzuca w pakiecie roczną subskrypcję Amazon Kids+, która zapewnia dostęp do zawartości platform Disney+, Sesame Street Workshop, PBS Kids, National Geographic i Homer oraz oryginalnych serii Amazon Kids+. Po roku miesięczna opłata wynosi 2,99 dolarów (~13 złotych). Z subskrypcji można korzystać na każdym kompatybilnym urządzeniu, również Fire TV, Kindle, Echo i Chromebookach oraz sprzętach z systemami Android i iOS.

Rodzice naturalnie będą mieli do dyspozycji narzędzia kontroli – na przykład możliwość ustalenia czasu, jaki dziecko może spędzić na korzystaniu z tabletu, zarówno w dniach roboczych, jak i w weekend. Ponadto można też ustawić cele edukacyjne i filtry, które zablokują treści nieodpowiednie dla wieku dziecka, a także ustalić listę kontaktów, do których pociecha może zadzwonić.

Fire 7 Kids 2022 (źródło: Amazon)

Przedsprzedaż Fire 7 2022 rozpoczyna się już dziś. Klienci mogą też dokupić dedykowane etui do tego tabletu za 28,99 dolarów (~130 złotych). Wysyłka rozpocznie się 29 czerwca 2022 roku. Również od dziś można zamówić Fire 7 Kids 2022 w dwóch wersjach: z 16 GB i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.