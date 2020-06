T-Mobile nie zostaje w tyle – od 9 czerwca uruchamia sieć 5G!

Technologia 5G sukcesywnie trafia pod strzechy. Od prawie miesiąca mogą z niej korzystać klienci sieci Plus, a już od jutra będzie ona dostępna dla wybranych użytkownik ofert głosowych operatora T-Mobile.

Sieć 5G w T-Mobile

T-Mobile jest drugim po Plusie operatorem w Polsce, który uruchamia dostępną komercyjnie technologię 5G. Klienci tej sieci będą mogli z niej korzystać już od jutra, tj. 9 czerwca 2020 roku.

Dziś z dumą ogłaszam komercyjne uruchomienie sieci 5G w T-Mobile. Nie chcemy czekać na to, co przyniesie przyszłość, tylko ją tworzyć. Dlatego już teraz dajemy naszym klientom możliwość stania się częścią pierwszego etapu tej rewolucji technologicznej i przyłączenia się do 5G. Nie ograniczamy się do jednego, niewielkiego obszaru, a uruchamiamy usługę w szerokiej skali – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska.

Sieć 5G w T-Mobile – zasięg

Operator informuje, że dzięki 1600 stacjom bazowym zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca 2020 roku technologia 5G obejmie swoim zasięgiem 6 mln osób w 46 miastach i miejscowościach w kraju nad Wisłą.

Już od jutra, tj. 9 czerwca 2020 roku, będą mogli z niej korzystać mieszkańcy Warszawy i okolic, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Płocka, Opola, Częstochowy, Rzeszowa, Bielsko-Białej, Kielc oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Sieć 5G w T-Mobile – kto może skorzystać?

Aby zacząć korzystać z technologii 5G w T-Mobile, należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, posiadać urządzenie, które obsługuje sieć 5G na częstotliwości 2100 MHz. Po drugie, trzeba być użytkownikiem dowolnego z oferowanych od września 2019 roku planu taryfowego dla klientów indywidualnych lub taryfy MagentaBIZNES.

Dostęp do sieci 5G w T-Mobile jest aktualnie całkowicie bezpłatny, a dodatkowo w przypadku planów MagentaBIZNES zniesione zostają limity prędkości transmisji danych. Można go uruchomić również w aplikacji Mój T-Mobile. Będzie on też włączany przy podpisaniu nowej umowy lub aneksu ze smartfonem z modemem 5G.

T-Mobile zapowiada także, że wraz z rozwojem sieci 5G powstawać będą dedykowane oferty, wykorzystujące zwiększający się potencjał nowej technologii. Docelowo 5G ma być bowiem dostępne również na częstotliwościach 700 MHz i 3,6 GHz.

Na koniec przypomnę, że na przełomie czerwca i lipca dostęp do 5G otrzymają także klienci Play i Orange.

Źródło: informacja prasowa