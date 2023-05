Klienci VeloBanku mogą już się cieszyć nową aplikacją. Co się zmieniło?

VeloBank udostępnił swoim klientom nową wersję swojej aplikacji mobilnej. Bank zapewnia, że cechują ją proste i intuicyjne rozwiązania pomagające wygodnie obsługiwać bankowość z poziomu smartfona. Co przynosi ze sobą odświeżona apka?

Przejrzystość i intuicyjność na pierwszy miejscu

W swoim komunikacie prasowym VeloBank podkreśla, że potrzeba stworzenia nowej wersji aplikacji mobilnej wynikała z „koncentracji na potrzebach osób, które w kontakcie z bankiem preferują rozwiązania mobilne”. Jak podkreśla sam bank, nową odsłonę apki wyróżnia intuicyjność i przejrzystość przekazywania informacji.

Użytkownicy mają bezpośredni dostęp do kluczowych funkcji. Na ekranie startowym znajdują się skróty, które umożliwiają zarządzanie środkami finansowymi i udostępniają dostosowane do indywidualnych potrzeb opcje. Po wejściu w aplikację bankową, bez konieczności dodatkowego przeklikiwania, użytkownik ujrzy status swoich najważniejszy produktów, a także z łatwością przejrzy pozostałe.

Jednym z wielu dostępnych ułatwień jest opcja szybkiego sprawdzenia, które karty są przypisane do określonego konta – wystarczy jedno dotknięcie ikony, by zobaczyć szczegóły. Co więcej, wszystkie funkcje aplikacji są ze sobą zintegrowane, co upraszcza nawigację, na przykład po wybraniu ikony kantoru natychmiast pojawia się opcja aktywacji karty wielowalutowej.

Nowa aplikacja VeloBank (źródło: VeloBank)

Cała apka została podzielona na 5 kluczowych kategorii, które umieszczone są w menu na dole ekranu. Są to: „Pulpit”, „Finanse”, „Płatności”, „Usługi” oraz „Wnioski”. Bank podkreśla, że w sekcji „Usługi” znalazły się nie tylko te dotyczące finansów, ale klienci znajdą tam także m.in. VeloKantor, ofertę ubezpieczeniową, możliwość zakupu biletu komunikacji miejskiej lub opłacenia parkingu. Sukcesywnie mają zostać wprowadzane także inne usługi takie tak VAS i VeloChwile.

VeloBank zadbał też o bezpieczeństwo

Bank podkreśla, że jednym z kluczowych celów było także zapewnienie bezpieczeństwa i dodaje, że aplikacja korzysta z najbardziej zaawansowanych technologii w tym obszarze, a także wprowadza nowy proces uwierzytelniania, który zwiększa czujność użytkowników. Podczas pierwszego uruchomienia programu na nowym urządzeniu następuje tzw. zwrotne połączenie telefoniczne – zamiast wiadomości SMS, klient otrzymuje połączenie z unikalnym kodem.

Ponadto nowa odsłona apki VeloBanku została zintegrowana z systemem CRM, co ma przełożyć się na lepsze dopasowanie oferty banku do indywidualnych potrzeb klienta. Nowa wersja aplikacji dostępna jest w App Store, Google Play i Huawei AppGallery.