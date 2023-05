Każdy będzie mógł sprawdzić Street Fighter 6! Kiedy ruszy otwarta beta?

Street Fighter 6 ma mieć swoją premierę już w czerwcu tego roku, więc do wydania najnowszego dzieła Capcomu nie pozostało dużo czasu. Z tej okazji wydawca przygotował dla graczy otwartą betę. Kiedy zostanie uruchomiona i jak wziąć w niej udział?

Street Fighter 6 coraz bliżej

W grudniu ubiegłego roku mieliśmy okazję ograć Street Fighter 6, które wtedy zrobiło na mnie dobre wrażenie. Oczywiście produkcja miała kilka niedopracowanych elementów, ale core rozgrywki był 10/10. Od tego czasu minęło prawie pół roku, a deweloperzy poświęcili ten czas na dopracowanie tytułu. Ten ma mieć premierę już 2 czerwca tego roku, co oznacza, że gra wyjdzie za niecały miesiąc.

Aby przygotować fanów na ten dzień, Capcom zdecydował się udostępnić Street Fighter 6 w ramach otwartej bety. Testy rozpoczną się już 19 maja o godzinie 9:00 i potrwają do 21 maja do godziny 9:00. W becie będzie dostępna ta sama zawartość, co w zamkniętych testach z końcówki ubiegłego roku, czyli będzie można zagrać 8 postaciami, sprawdzić 6 aren i bazowe tryby gry (bez World Tour).

Z całą pewnością warto będzie przetestować ten tytuł przed premierą – szczególnie polecam to osobom, które zastanawiają się nad kupnem gry. W ten sposób będą mogli sobie wyrobić jakąś opinię. Chociaż jeżeli twórcy poprawili kilka mniej istotnych elementów, to będzie to mocny kandydat do bijatyki roku.

Jak zagrać w betę Street Fighter 6?

Warto podkreślić, że w beta testach Street Fighter 6 będzie mógł wziąć udział każdy, kto posiada odpowiedni PC, PlayStation 5 lub Xbox Series X/S. Najpierw należy założyć Capcom ID oraz podpiąć swoją platformę, na której mamy zamiar grać. Cały proces trwa kilka minut, więc nie powinien sprawić nikomu trudności.

4.4 Ocena

Z racji tego, że są to tylko testy, to posiadacze konsol PlayStation oraz Xbox Series X/S nie muszą mieć aktywnych abonamentów dla swoich konsol, żeby móc wziąć udział w sieciowej rozgrywce. Z kolei gracze z komputerami osobistymi muszą spełnić następujące wymagania:

Minimalne wymagania sprzętowe PC:

Procesor: Intel Core i5-7500 lub AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna: GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 580

Pamięć RAM: 8 GB

Miejsce na dysku: 25 GB

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Zalecane wymagania sprzętowe PC:

Procesor: Intel Core i7 8700 lub AMD Ryzen 5 3600

Karta graficzna: GeForce RTX 2070 lub Radeon RX 5700XT

Pamięć RAM: 8 GB

Miejsce na dysku: 25 GB

System operacyjny: Windows 10 64-bit