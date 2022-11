OPPO A58 – takiego budżetowca chciałbyś w swojej kieszeni

Marka OPPO doskonale wie, jak tworzyć dobre, a zarazem tanie smartfony. Do tego często wyróżniają się one swoim wyglądem. Nie inaczej jest też w przypadku OPPO A58, który został właśnie zaprezentowany. To budżetowiec, który może zaskoczyć i z pewnością wielu użytkowników chciałoby mieć taki sprzęt w kieszeni.

Przyciągnie wyglądem?

Dla wszystkich, którzy są znudzeni klasycznym wyglądem smartfonów Samsunga czy Apple, najnowsza propozycja chińskiego producenta może stać się ciekawą alternatywą. Patrząc na przód, urządzenie nie wyróżnia się zbytnio na tle konkurencji. Mamy tutaj niewielkie ramki po bokach ekranu oraz trochę szerszą na dole. Z kolei aparat do selfie znalazł się w notchu. Od momentu, gdy w sieci pojawiły się rendery przedstawiające ten smartfon, wszyscy zwrócili jednak uwagę na niecodzienny wygląd tylnego panelu, a właściwie wyspy aparatu OPPO A58.

Wygląda ona jak wydłużona pastylka – niektórzy doszukiwali się tutaj nawiązania do kształtu Dynamic Island, znanego najnowszych produktów Apple. W jej górnej części znalazły się obiektywy aparatów, umieszczone w środku dwóch czarnych kół. Do tego cała wyspa jest błyszcząca, co ciekawie kontrastuje z matowym tylnym panelem smartfona. To wszystko sprawia, że nowy budżetowiec od OPPO przyciąga wzrok. Gdybym szukał taniego telefonu, to wołałbym, żeby w mojej kieszeni znalazło się urządzenie, które wyróżnia się spośród tłumu budżetowców na sklepowych półkach.

źródło: OPPO

OPPO A58 – specyfikacja

Nowy smartfon od OPPO może przekonać do siebie użytkowników nie tylko wyglądem, ale również niektórymi aspektami swojej specyfikacji. Co urządzenie zaoferuje swoim właścicielom?

OPPO A58 został wyposażony w 6,56-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (1612×720 pikseli), zagęszczeniu pikseli 269 ppi i maksymalnej jasności do 600 nitów. Chociaż te parametry nie robią wrażenia, to warto dodać, że mamy tutaj jeszcze odświeżanie obrazu z częstotliwością do 90 Hz – a to coś, co w budżetowcach wciąż nie jest oczywistością.

Pod maską smartfona znalazł się MediaTek Dimensity 700 – to ośmiordzeniowa jednostka, która rozpędzi się maksymalnie do 2,2 GHz. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Mali-G57. Procesor będzie wspierany przez 6 GB lub 8 GB RAM, w zależności od wersji – trzeba przyznać, że jak na model z niskiej półki cenowej, to całkiem sporo. Pamięć operacyjną można też wirtualnie rozszerzyć o koleje 5 GB. Do tego użytkownicy mogą liczyć na 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2.

źródło: OPPO

Aparat główny, w który producent wyposażył OPPO A58, to 50 Mpix jednostka o przysłonie f/1.8 i kącie widzenia 77°. Dodatkowo znalazł się tutaj 2 Mpix obiektyw do zdjęć portretowych, który ma przysłonę na poziomie f/2.4 i kąt widzenia 89°. Kamerka do selfie to 8 Mpix sensor z przysłoną f/2.0 i kątem widzenia 77°.

Na uwagę zasługuje również akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładownie SUPERVOOC o mocy 33 W. Smartfon oferuje też obsługę sieci 5G oraz moduł Bluetooth w wersji 5.3. W urządzeniu użytkownicy znajdą także złącze audio 3,5 mm, slot na kartę microSD, dual SIM oraz głośniki stereo. Całość działa na systemie operacyjnym Android 12 z nakładką ColorOS 12.1.

Cena i dostępność

OPPO A58 ma wymiary 163,8×75,04×7,99 mm, a jego waga to 188 gramów. Smartfon dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, niebieskim oraz fioletowym. Producent na razie wprowadził urządzenie na rodzimy – chiński rynek. Jego cena w przedsprzedaży za wersję z 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej wynosi 1699 juanów (równowartość ~1100 złotych).

OPPO do tej pory nie podzieliło się informacją o tym, czy smartfon trafi do innych krajów. Trzeba jednak przyznać, że gdyby trafił na polski rynek, byłby ciekawą propozycją w segmencie budżetowych modeli – niecodzienny wygląd i mocne punkty w jego specyfikacji mogłyby sprawić, że wielu użytkowników chciałby mieć go w swojej kieszeni.