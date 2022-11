Nowy smartwatch Amazfit to ciekawa propozycja

Większość klientów nie ma wygórowanych oczekiwań, ale jednocześnie trudno wcisnąć każdemu przeciętnemu użytkownikowi pierwszy lepszy badziew. Nowy Amazfit Pop 2 nie oferuje „niezwykłych” funkcji, ale to właśnie może być jego największą zaletą, bo czyni go to bardzo uniwersalnym, a przez to atrakcyjnym dla dużej grupy klientów.

Amazfit Pop 2 spełni oczekiwania większości użytkowników

Smartwatch ma kusić przede wszystkim dużym ekranem, ponieważ wyposażono go w wyświetlacz o przekątnej aż 1,78 cala. Przy tym producent nie zapomniał o adekwatnej rozdzielczości – jest to ekran HD, w dodatku AMOLED, więc użytkownicy nie powinni narzekać na widoczność nawet w bardzo jasnych warunkach. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość ustawienia jednej z ponad 150 dostępnych tarczy.

Górę smartwatcha pokrywa zakrzywione na krawędziach szkło, płynnie przechodzące w metalową ramę, na której umieszczono fizyczny klawisz ze stali nierdzewnej z czerwonym akcentem. Podobny zabieg stylistycznych można też spotkać na przykład w smartfonach OPPO i OPPO Watch (tylko w nich pasek jest zielony, jako że to kolor przewodni OPPO).

Jak przystało na smartwatch, nowy Amazfit Pop 2 również oferuje mnóstwo różnych trybów sportowych – ponad 100, w tym dedykowane treningom w basenie, ponieważ urządzenie ma certyfikat IP68, potwierdzający jego wodoodporność (i pyłoodporność też). Zapisy aktywności fizycznej będzie można przeglądać w dedykowanej aplikacji Zepp Active, podobnie jak historię odczytów z pulsometru.

7.5 Ocena

Najnowszy zegarek marki oferuje również możliwość przeprowadzania rozmów głosowych z jego poziomu po sparowaniu go ze smartfonem. Wówczas za pośrednictwem Amazfit Pop 2 będzie można też sterować odtwarzaczem muzyki i wchodzić w interakcje z asystentem głosowym. Oczywiście nie zabrakło także funkcji przekazywania powiadomień o przychodzących połączeniach, wiadomościach SMS i z komunikatorów internetowych oraz nowych zdarzeniach w aplikacjach.

Według deklaracji producenta, urządzenie na jednym ładowaniu zapewni do 10 dni działania. Użytkownik naładuje akumulator za pomocą specjalnego kabla i pinowego złącza magnetycznego.

Cena, dostępność

Amazfit Pop 2 pojawił się na indyjskiej stronie marki wraz z adnotacją Coming soon, co oznacza, że już wkrótce rozpocznie się jego sprzedaż w tym kraju. Producent nie podał jeszcze ceny urządzenia. Na tę chwilę nie wiemy też, czy będzie ono dostępne w innych krajach, a jeśli tak, to od kiedy i za ile.