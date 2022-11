Apple przez chwilę było warte więcej niż Alphabet, Amazon i Meta razem wzięci

W tym tygodniu doszło do niezwykle ciekawej sytuacji na rynkach finansowych. Okazuje się, że Apple osiągnęło poziom wyceny, który wcześniej wydawał się nikomu nieprawdopodobny. Gigant z Cupertino dosłownie ośmieszył swoją konkurencję, będąc wartym więcej niż oni razem wzięci.

Apple z rekordową wartością rynkową

Jak podaje Business Insider, Apple w tym tygodniu na krótko osiągnęło wartość przewyższającą łączną wartość Alphabet, Amazon i Meta. Okazuje się, że kiedy rynki zamknęły się na początku tego tygodnia, Apple uzyskało wycenę rynkową na poziomie 2,307 bln dolarów. Dla porównania łączna wartość rynkowa Amazon, Alphabet i Meta wyniosła 2,306 bln dolarów. Z tej trójki liderem jest Alphabet o wartości wynoszącej 1,126 bln dolarów.

Nowa wycena firmy z logo nagryzionego jabłka ukazała się niedługo po tym, jak gigant z Cupertino ogłosił swoje rekordowo wysokie zyski po zakończonym we wrześniu Q3 2022 roku. Taka wycena może być również reakcją na plotki mówiące o tym, że Amerykanie mają zamiast drastycznie ograniczyć liczbę nowych pracowników.

Ostatecznie wycena firmy spadła w czwartek do poziomu 2,21 bln dolarów, ale nie oznacza to wcale nic nadzwyczajnego. Wyceny firm są zależne od wielu czynników, ale sam fakt, że Apple dokonało czegoś takiego, jest warte odnotowania. Nie można wykluczyć, że za chwilę ponownie dojdzie do powyższej sytuacji, a być może ta przepaść będzie się jeszcze bardziej powiększać.

Takie podejście pokazuje, że Apple dokonuje ciągłego przeglądu ryzyk i szans zauważając, że mamy w tej chwili do czynienia z niepewnością gospodarczą, w efekcie której należy przedefiniować swoje poprzednie założenia. Co więcej, Apple okazało się być jedyną firmą spośród Amazon, Meta i Alphabet, która zwiększyła udział w rynku po ogłoszeniu swoich ostatnich zarobków – akcje pozostałych spółek technologicznych ucierpiały po ogłoszeniu słabych zysków kwartalnych.

Walka z inercją okazuje się, jak widać, kluczem do sukcesu. W Kaliforni ewidentnie zatrzymali się i dokonali przeglądu swoich działań po to, aby nie tylko zobaczyć gdzie są, ale również po to, żeby wiedzieć gdzie skierować swoje kolejne kroki. Być może dla wielu z nas działania Apple wydają się być nielogiczne, ale wyniki finansowe mówią, że są one skuteczne.