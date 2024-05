Za niemilitowane rozmowy, SMS-y i 1 GB internetu zapłacisz tu mniej niż za kawę w Żabce

Z przykrością muszę przyznać, że w ostatnim czasie znacznie częściej informujemy Was o kolejnych podwyżkach operatorów GSM, niż o tanich jak barszcz ofertach. Ta jednak właśnie taka jest. Za mniej niż dychę miesięcznie możecie pisać SMS-y i dzwonić bez żadnych limitów. Która firma oferuje to swoim klientom?

Znacie tego operatora?

Zdecydowanie najczęściej słyszymy o jednym z czołowych graczy na polskim rynku, czyli Orange, T-Mobile, Plus lub Play. Oczywiście również mniejsi operatorzy, tacy jak choćby Mobile Vikings i Nju Mobile, zyskują coraz większą liczbę wiernych klientów, szczególnie tych, którzy nie chcą wiązać się umowami abonamentowymi i wybierają ofertę na kartę. Czy słyszeliście jednak kiedyś o Telegrosik Mobilny?

Muszę przyznać, że ja też spotykałem się z tą marką po raz pierwszy, dzięki informacjom, które pojawiły się w sieci. Wspomniany już Telegrosik Mobilny to „świeżak”, ponieważ 13 maja 2024 roku zastąpił IZZI na kartę. Sieć działa na nadajnikach Plusa. Po przyjrzeniu się ofercie można bez wątpliwości stwierdzić, że „grosik” w nazwie marki wcale nie jest przypadkowy.

Wydajesz mniej niż dychę i rozmawiasz bez limitu

Telegrosik Mobilny to oferta prepaid, która obejmuje trzy pakiety cykliczne, trzy jednorazowe oraz dwa dodatkowe pakiety transferu danych. Każdy z pakietów zawiera nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne, nielimitowane SMS-y oraz pakiety internetu. Jak kształtują się ich ceny?

Najbardziej atrakcyjny jest wybór pakietu odnawialnego za 9 złotych miesięcznie (czyli mniej niż za dużą kawę w Żabce, która kosztuje 9,99 złotych). W zamian klient otrzymuje nielimitowane rozmowy i SMS-y, a do tego 1 GB internetu. Jeśli potrzebujecie 5 GB danych, to cena rośnie do 14 złotych, a za 10 GB miesięcznie do 20 złotych. Z kolei oferujące to samo pakiety jednorazowe (nieodnawialne) są droższe dokładnie o dwa złote, a więc ich ceny wynoszą odpowiednio 11 złotych, 16 złotych i 22 złote (do 13 czerwca jednak można je wykupić w cenie odnawialnych).

W ofercie znajdują się także dodatkowe pakiety internetu, które klienci w każdej chwili mogą sobie dokupić. Za 5 GB ważnych przez miesiąc trzeba zapłacić 9 złotych, a za 10 GB – 19 złotych. Dodatkowo warto wspomnieć o promocji, dzięki której osoby, które zdecydują się przenieść numer do tej sieci, mogą zyskać pakiet „bez limitu +1GB” na pierwszy miesiąc zupełnie za darmo.