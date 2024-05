Dlaczego warto przenieść numer do Plusa? Smartfon za pół ceny to dopiero początek

Artykuł sponsorowany

Jesteś niezadowolony/a z obecnej oferty? Przeszkadza Ci słaby zasięg internetu lub inne usługi obecnego operatora? Jeśli tak, to rozważ przeniesienie numeru do Plusa. Jakie korzyści na Ciebie czekają? Sprawdźmy to!

Przeniesienie numeru jest banalnie proste

Nie powinniśmy obawiać się przeniesienia numeru od obecnego operatora do Plusa. Proces jest naprawdę prosty i nie wymaga od nas zbyt wiele wysiłku, a możemy naprawdę sporo zyskać. Jak już wspomniałem, niewykluczone, że w ten sposób rozwiążemy problem z zasięgiem i dostęp do szybkiego internetu. W końcu w Plusie z internetu 5G możemy korzystać nie tylko w miastach, ale również na terenach pozamiejskich czy nawet na wsi. Pod względem pokrycia Polski szybkim, mobilnym internetem, omawiany operator wypada bardzo dobrze.

Wróćmy jednak do samego procesu przenoszenia numeru. Niektórzy niepotrzebnie wyobrażają sobie, że stracą sporo czasu, więc odpuszczają decyzję o wykonaniu tego ruchu – nawet, jeśli są niezbyt zadowoleni z obecnej oferty. Natomiast tak naprawdę wystarczy odwiedzić salon Plusa, a pracownik pomoże nam załatwić wszystkie formalności. Co więcej, nie musimy nawet wychodzić z domu – wybieramy ofertę na stronie internetowej, składamy zamówienie przez sklep internetowy i dokumenty zatwierdzamy online lub podpisujemy u kuriera. Z kolei wszystkimi formalnościami zajmie się już Plus.

Ponadto, nie musimy męczyć się z obecną umową do jej końca. Otóż cały proces możemy rozpocząć nawet 12 miesięcy przed końcem obecnej umowy, a – jeśli mamy umowę na czas nieokreślony – możemy to zrobić w dowolnym momencie.

Wypada jeszcze wspomnieć, że w przypadku oferty na kartę przeniesienie numeru trwa do 14 dni, abonamentu z umową na czas nieokreślony najczęściej od 30 do 60 dni, a abonamentu z umową na czas terminowy – w dniu jej zakończenia. Oczywiście, podczas procesu przenoszenia numeru, cały czas możemy z niego korzystać.

Dla przenoszących numer Plus przygotował specjalne bonusy

Ustaliliśmy już, że przeniesienie numeru do Plusa jest banalnie proste. Teraz przejdziemy do bonusów, które operator przygotował dla nowych klientów – tak, za przeniesienie numeru jesteśmy nagradzani. Nie powinno to dziwić, bowiem każdemu operatorowi zależy, aby mieć jak największą liczbę klientów.

W przypadku oferty na kartę nie płacimy nic za trzy pierwsze miesiące. Oznacza to, że przykładowo możemy mieć nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dużą paczką internetu i przez 3 miesiące będzie nas to kosztowało dokładnie 0 złotych. Następnie, po upływie promocyjnego okresu – już za 30 złotych miesięcznie – dostaniemy paczkę 30 GB, za 35 złotych 40 GB, a 40 złotych 50 GB. Brzmi dobrze? Według mnie tak. Tym bardziej, że już 30 GB pozwala na naprawdę sporo – przeglądanie internetu, słuchanie muzyki na TIDAL-u czy oglądanie filmów na YouTube. Przy wyższych paczkach możemy już prawie zapomnieć o sieci Wi-Fi.

Jeśli chodzi o abonament, to oferta startuje od 6 GB za 39 złotych miesięcznie. Dla klientów, którzy przykładowo rzadko korzystają z internetu w telefonie lub mają często dostęp do Wi-Fi, to dobry wybór. Wyżej otrzymujemy już pakiet 50 GB za 59 złotych miesięcznie oraz 120 GB za 69 złotych miesięcznie.

Tutaj jednak oferta na abonament się nie kończy, bowiem Plus przygotował zestaw atrakcyjnych promocji, o których „porozmawiamy” już za chwilę.

Smartfon za pół ceny w Plusie

Może warto pójść na całość i zmienić nie tylko operatora, ale też smartfon? W takim scenariuszu możemy skorzystać ze zdecydowanie atrakcyjnej promocji Smartfon za pół ceny w Plusie. Jak sugeruje już sama nazwa, możemy dostać jeden ze smartfonów za połowę ceny. Wystarczy, że podpiszemy nową umowę abonamentową w ramach dowolnej promocji Plusa lub Plusha dla przenoszących numer.

Do wyboru mamy:

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB dostępny za złotówkę na start i 12 rat po 68,62 złotych/mies., łącznie 824,50 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1649 złotych),

motorola edge 40 neo 5G 12/256G dostępny za złotówkę na start i 12 rat po 78,99 złotych/mies., łącznie 949 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1699 złotych)

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB dostępny za złotówkę na start i 12 rat po 78,99 złotych/mies., łącznie 949 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1899 złotych).

Mamy do czynienia z wartymi uwagi smartfonami ze średniej półki cenowej. Wśród ich zalet znajdują się dobre aparaty, godne pochwalenia wyświetlacze, a także przyzwoite oprogramowanie. Nakładka Samsunga powinna spodobać się tym, którzy już po wyjęciu smartfona z pudełka chcą mieć dostęp do wielu narzędzi i dodatkowych funkcji. Z kolei Motorola skierowana jest dla tych, którzy poszukują prawie „czystego” Androida. Warto jeszcze dodać, że model Xiaomi ma akumulator 5100 mAh, więc w jego przypadku możemy liczyć na niezły czas pracy na jednym ładowaniu.

Coś dla fanów Disney’a i nie tylko

Skoro mamy już nowego operatora i ewentualnie nowy smartfon, może warto byłoby zadbać o rozrywkę. Tym bardziej, że Plus oferuje pokaźnie paczki gigabajtów internetu do wykorzystania, więc ulubione filmy i seriale obejrzymy też poza domem. Przejdźmy więc do kolejnej promocji, czyli możliwości dobrania pakietu All in Streaming.

Zacznijmy od tego, czym jest pakiet All in Streaming. Składa się on z następujących usług: Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus. Sporo tego, więc raczej nikt nie będzie narzekał na brak ciekawych treści do oglądania. W najniższym abonamencie 6 GB dostajemy 3 miesiące w prezencie, a w dwóch wyższych – 50 i 120 GB – 6 miesięcy w prezencie. Następnie, po upływie okresu promocyjnego, za pakiet All in Streaming będziemy płacić 49,99 złotych miesięcznie w przypadku każdego abonamentu. Dodatkowo dostajemy 10 GB internetu w prezencie.

Jakby nie liczyć – to się opłaca.

Materiał powstał na zlecenie sieci Plus