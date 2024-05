Dodatkowe gigabajty trafią do subskrybentów Mobile Vikings. Operator uruchamia też nowy plan

Subskrybenci Mobile Vikings zostaną obdarowani co najmniej dwukrotnie większą ilością danych internetowych. Subskrypcje ulegają przebudowaniu, ale koszty pozostają bez zmian. Operator uruchamia też nowy plan.

Sieć ulepsza ofertę zgodnie z obietnicą

Mobile Vikings to operator sieci komórkowej, korzystający z nadajników Play oraz Orange (w ramach roamingu krajowego). Klienci mogą dołączyć do niego w bardzo prosty sposób online i wybierać spośród dwóch sposobów rozliczania się – na kartę oraz w postaci modelu subskrypcyjnego. W przypadku pierwszej wersji doładowujemy konto wtedy, kiedy uznamy to za słuszne i mamy możliwość wykupienia dodatkowych pakietów: internetowych, na rozmowy lub SMS-y. Natomiast w modelu subskrypcyjnym co miesiąc płacimy stałą kwotę obejmującą różne usługi.

(źródło: Mobile Vikings)

Mobile Vikings określany jest jako operator społecznościowy. Oznacza to, że możemy polecić sieć znajomemu czy rodzinie, a jeśli ten zdecyduje się na założenie lub przeniesienie numeru, możemy skorzystać z dodatkowych zniżek czy nawet darmowych usług.

Przedsiębiorstwo zapowiedziało, że wraz z rozwojem sieci wprowadzi ulepszenia dla użytkowników. Teraz operator spełnia obietnicę i minimum dwukrotnie zwiększa liczbę gigabajtów dostępnych dla użytkowników w ramach oferty subskrypcyjnej.

Zmiany w subskrypcjach Mobile Vikings

Subskrypcja 60 zmienia się w Subskrypcję 120. Oznacza to, że oferta obejmuje 120 GB internetu w kraju oraz 8,29 GB danych w roamingu na terenie Unii Europejskiej, a także rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu. Miesięczny koszt subskrypcji wynosi 35 złotych, przy czym w pierwszym miesiącu jest zredukowany do 17,50 złotych.

Z kolei Subskrypcja 80 ewoluuje w Subskrypcję 180. W porównaniu do modelu Subskrypcja 120 zmienia się liczba gigabajtów, która wzrasta do 180 GB. Za pierwszy miesiąc subskrypcji zapłacicie 22,50 złotych, za następne opłata wyniesie 45 złotych.

Odświeżone modele subskrypcyjne nadal obejmują wygodne dla użytkowników usługi, w tym kumulację niewykorzystanych danych internetowych w ciągu kolejnych miesięcy, kartę eSIM oraz dostęp do sieci 5G. Koszt nie zmienia się, a klienci nie muszą wiązać się z operatorem umową.

(źródło: Mobile Vikings)

Nowy plan u operatora społecznościowego

Mobile Vikings wprowadza także nową ofertę o nazwie Subskrypcja 80. Klient otrzymuje dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, a także 80 GB danych komórkowych do wykorzystania w kraju oraz 7,11 GB w roamingu na terenie Unii Europejskiej. Opłata subskrypcyjna wynosi 30 złotych na 31 dni, a przez pierwszy miesiąc koszt jest zredukowany o 50%, czyli do 15 złotych.