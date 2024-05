Orange w końcu ma konkurencyjną ofertę

Operatorzy obserwują wzajemnie swoje oferty i dość szybko reagują na posunięcia swoich konkurentów. W tym przypadku Orange jednak długo z tym zwlekało, ale w końcu przygotowało odpowiedź na propozycje Play i T-Mobile.

Orange w końcu ma abonament z internetem bez limitu GB

Operator przygotował nową promocję na abonament komórkowy, w ramach której w najdroższym Planie L klienci otrzymają nielimitowany internet (również w technologii 5G). Osoby, które wykupią nowy numer, będą mogły korzystać z internetu bez limitu danych przez 12 miesięcy (później dostaną 300 GB co miesiąc). Z kolei klienci, którzy przeniosą numer z innej sieci, otrzymają nielimitowany internet na cały okres trwania umowy, czyli 24 miesiące.

Plan L kosztuje 90 złotych miesięcznie (po rabatach za e-fakturę i zgody marketingowe – łącznie 10 złotych) przez 24 miesiące. Od 25. miesiąca opłata miesięczna wzrośnie do 100 złotych, choć jeszcze przed zakończeniem umowy operator z pewnością przedstawi ofertę przedłużeniową. W ramach abonamentu Orange dorzuca jeszcze 3-miesięczny dostęp do Netflixa za 0 złotych (Plan Podstawowy).

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Jak zostało wspomniane, jest to promocja, a nie regularna oferta. Będzie ona dostępna tylko do 9 czerwca 2024 roku wyłącznie na stronie internetowej orange.pl – nie można z niej skorzystać w salonach stacjonarnych ani na infolinii.

Orange w końcu (na chwilę) dogoniło Play i T-Mobile

Przez długi czas tylko T-Mobile miało abonament komórkowy z nielimitowanym internetem, ale teraz oferuje taki również Play. W T-Mobile jest on dostępny w taryfach M Nielimitowana za 70 złotych miesięcznie i L Nielimitowana za 90 złotych miesięcznie. W pierwszej istnieje jednak ograniczenie prędkości transmisji danych do 30 Mbit/s. Przy okazji przypominam, że do końca maja obowiązuje promocja na dwa smartfony w T-Mobile.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

W Play również są dwa abonamenty z internetem bez limitu – L za 90 złotych miesięcznie i HOMEBOX za 105 złotych miesięcznie. W pierwszej nielimitowany internet jest jednak tylko przez 12 miesięcy, a potem klient ma do wykorzystania 300 GB co miesiąc. W ofercie HOMEBOX internet bez limitu jest przez cały okres trwania umowy, tj. przez 24 miesiące, a do tego klient otrzymuje dodatkową kartę SIM z limitem 300 GB. W Play też jest promocja na smartfony – wybrane można kupić nawet 1000 złotych taniej.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Zarówno w przypadku T-Mobile, jak i Play są to oferty regularne, a nie promocyjne o ograniczonej dacie ważności, choć za jakiś czas jeden i drugi zapewne odświeży swoje abonamenty, bo każdy operator robi to co kilka miesięcy.

