Mobile Vikings gra w otwarte karty. Sprawdź, jakie ma plany

Przewidywanie przyszłości nie należy do specjalności ludzi. Mamy jednak swoje sposoby, aby przekazać innym, co wydarzy się w mniej lub bardziej odległym okienku czasowym. Dzięki roadmapie Mobile Vikings na 2024 rok wiemy, czego możemy się spodziewać po operatorze w ciągu najbliższych miesięcy.

Gdzie ostatnio pływała łajba wikingów?

Zanim ruszymy wraz z mobilnymi wikingami sprawdzać przyszłość, warto zobaczyć, co ostatnio działo się u operatora. Najważniejszy ruch ostatnich miesięcy z technologicznego punktu widzenia to oczywiście pójście w ślad za Play, który użycza Mobile Vikings nadajniki, i wprowadzenie do oferty „prawdziwego” 5G. Dla ekipy z pewnością idealną okazją do świętowania były natomiast 10. urodziny operatora.

Początek 2024 roku dla Mobile Vikings to przede wszystkim wprowadzenie dostępu do tzw. pasma C sieci 5G (Źródło: Mobile Vikings)

Co więcej, na oficjalnej grafice wikingowie chwalą się, że zniżki związane z polecaniem sieci znajomym dotyczą teraz wszystkich dostępnych ofert, czyli Subskrypcji, Match oraz Internetu mobilnego, a zakup można potwierdzać za pomocą mObywatela lub mojeID.

Oprócz tego, Mobile Vikings wycofało ostatnio z dostępnych ofert plan Match za 0,5 GB za 20 złotych, wprowadziło Hot Match z 35 GB internetu za 30 złotych oraz nagrodziło Kapitanów – osoby, które przekonały znajomych lub rodzinę, aby ci dołączyli do operatora – dostępem do limitowanych gadżetów i akcesoriów.

Mobile Vikings i rejs na 2024 rok

Wybrane działania operatora wynikają nie tyle z widzimisię zarządu, co z aktywności użytkowników. Dzięki wypełnianym ankietom, badaniom i wpisach na forum Wikingowie wiedzą, jaki kurs zadowoli jak największą liczbę obecnych na pokładzie. 2024 rok ma upłynąć głównie na podróży w stronę trzech wysp.

Na pierwszej z nich znajduje się dodatkowy pakiet internetu dla osób podróżujących poza Unię Europejską. Dla osób wyskakujących na weekendowy lot do Azji czy Ameryki Południowej kilka gigabajtów umożliwiających prowadzenie rozmowy przez komunikator czy pobranie potrzebnych dokumentów z pewnością się przyda.

Kolejny punkt na mapie Mobile Vikings to nowa promocja dla Kapitanów. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów mistrzowie perswazji otrzymają Internet bez limitu, a w planach są również specjalne akcje promocyjne z okazji 10. urodzin operatora.

Ostatni planowany kierunek ma związek z technologią eSIM. Wikingowie chcą, aby dostęp do rozwiązania był możliwy w każdej obecnej ofercie, oczywiście pod warunkiem, że wasz smartfon ma odpowiedni moduł.

Źródło: Mobile Vikings

Na stronie Rejs2024.pl Mobile Vikings wspomina również, że w toku jest udział operatora w akcjach charytatywnych oraz wycofanie oferty Standard. Na horyzoncie widać też rozwój aplikacji na smartfony, więcej gigabajtów internetu w obu planach subskrypcyjnych oraz wariant bez limitu danych.

Jeżeli należycie do wikingowej rodziny i chcecie mieć wpływ na działania operatora, Mobile Vikings zachęca do komentowania roadmapy na oficjalnej stronie.