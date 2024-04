Plus ogłosił nową promocję, w ramach której klienci będą mogli kupić wybrane smartfony nawet o połowę taniej. Nie każdy może jednak z niej skorzystać. Jaki warunek trzeba spełnić?

Smartfony za pół ceny w Plusie

Z uwagi na bardzo bogatą ofertę, nie jest żadnym problemem kupić smartfon w przystępnej cenie. Za niektóre trzeba jednak zapłacić więcej, a nie każdy może sobie na to pozwolić. W ramach nowej promocji operator sprawił, że trzy dobrze wyposażone modele ze średniej półki będzie można kupić za mniej niż 1000 złotych.

Promocją objęto trzy urządzenia: Samsung Galaxy A35 5G 6/128 GB, Motorola Edge 40 Neo 5G 12/256 GB i Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB. Już od najbliższego poniedziałku, 22 kwietnia 2024 roku, kupicie je nawet o 50% taniej, dzięki czemu zapłacicie:

824,50 złotych za Samsunga Galaxy A35 5G (1 złoty na start + 12 rat po 68,62 złotych),

949 złotych za Motorolę Edge 40 Neo 5G (1 złoty na start + 12 rat po 78,99 złotych),

949 złotych za Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (1 złoty na start + 12 rat po 78,99 złotych).

Jak jednak zwróciłem uwagę we wstępie niniejszego artykułu, nie każdy może skorzystać z tej promocji. Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów indywidualnych i firmowych, którzy od 22 kwietnia 2024 roku przeniosą swój numer do Plusa lub sieci Plush i podpiszą umowę na abonament.

Nie jesteś przekonany? To może to pomoże Ci podjąć decyzję o przeniesieniu numeru

Wizja kupienia nowego smartfona nawet o połowę taniej zdecydowanie jest kusząca, ale jeśli potrzebujecie kolejnego argumentu, to tak się składa, że operator ma taki. Otóż ogłosił też, że zaplanował wiele niespodzianek oraz specjalne oferty i promocje, a na rozgrzewkę przed Igrzyskami Olimpijskimi Paryż 2024 użytkownicy będą mogli otrzymać atrakcyjne paczki gigabajtów oraz szereg innych niespodzianek.

Akcja związana jest z faktem, że Grupa Polsat Plus jest od października 2023 roku Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Będzie jednak wspierać nie tylko olimpijczyków, ale też rozpieści swoich klientów w okresie igrzysk.

Na koniec jeszcze jedna nowość od Plusa

Równocześnie operator udostępnił nową mapę zasięgu, która pozwala sprawdzić zasięg telefonii komórkowej, internetu mobilnego (5G, 5G Ultra, LTE i 3G), internetu stacjonarnego oraz internetu rzeczy (NB-OiT; Narrowband Internet of Things). Pod mapą znajduje się sekcja z aktualnymi promocjami operatora – na przykład na światłowód za 19 złotych miesięcznie przez rok lub telewizję Polsat Box za darmo nawet przez pierwszych 12 miesięcy.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!