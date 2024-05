A może by tak przenieść numer? No-limit za 19 złotych w nju mobile brzmi kapitalnie!

Nju mobile to sieć, z której usług już kiedyś korzystałem. Kilka lat temu nasze ścieżki się rozeszły, ale właśnie pojawiła się opcja, która ponownie mnie zaciekawiła. Otóż operator ten ogłosił nową ofertę na kartę.

Nowa oferta na kartę w nju mobile

Zgodnie z nową informacją przekazaną mediom, operator nju mobile ma interesującą propozycję dla osób poszukujących niedrogiej usługi no-limit na kartę, działającej przy tym w sieci 5G.

Gdybyśmy odwiedzili oficjalną stronę „zółtego ziemniaka”, dostrzeglibyśmy, o jakiej propozycji mowa. Otóż w aktualnej ofercie nju utworzono dwie nowe usługi:

za 19 zł miesięcznie – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 20 GB,

za 29 zł miesięcznie – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 40 GB.

Zwłaszcza ta pierwsza opcja wydaje się atrakcyjna. Brakowało mi tego typu taniego pakietu wśród usług na kartę. Ponieważ zużywam bardzo mało danych z pakietów internetowych, redukcja kosztów jest w to mi graj.

Jakiś czas temu, sprawdzając konkurencyjne oferty subskrypcyjne lub prepaid, moją uwagę przykuła właściwie tylko Heyah 01. Za 19,99 złotych miesięcznie również oferuje no-limit z 20 GB internetu. Różnica polega jednak na tym, że w Heyah nie skorzystam z internetu 5G, a w nju mobile już tak. A to jeszcze nie wszystko.

Od zatrzęsienia GB jeden krok

Nju mobile proponuje przy tym dwa bonusy. Jeśli wyrazimy zgody marketingowe, na start dostaniemy potężną paczkę 599 GB. Jest to prezent dostępny dla nowych i obecnych klientów. Jedyny minus jest taki, że tę pakiet ważny jest tylko 31 dni, więc… powodzenia.

Drugi bonus jest już bardziej „sensowny” i dostępny tylko w nowych usługach. Otóż jeśli klient dojdzie do limitu GB w ofercie za 19 złotych lub za 29 złotych, to automatycznie włączy się paczka 200 GB ważna do końca cyklu. Pakiet będzie w takich okolicznościach mógł aktywować się 12 razy – czyli promocja obowiązuje rok. Łącznie można w ten sposób zyskać 2400 GB. Trzeba tylko wcześniej pamiętać o jednorazowej aktywacji promocji.

Biorąc pod uwagę, że prawdziwie tanich ofert na kartę nie ma aż tak dużo, nowa propozycja nju mobile to fajna sprawa. Swego czasu czyhałem na dobrą okazję na Orange Flex, ale odkąd najtańszy pakiet to 35 złotych miesięcznie, jakoś straciłem zainteresowanie.