Jestem użytkownikiem Orange Flex. Dlaczego warto?

Artykuł sponsorowany

Usługi oparte na modelu subskrypcyjnym znacząco ułatwiły dostęp do muzyki czy filmów. Orange Flex robi to samo, ale w przypadku dostępu do sieci komórkowej. Największą zaletą jest tutaj wygoda, ale nie tylko. Korzystam z tej oferty od kilku lat i dziś przybliżę Wam, co to za aplikacja.

Orange Flex – o co w tym chodzi?

Korzystanie z Orange Flex jest komfortowe i proste. Najważniejsze: na żadnym etapie korzystania z usługi nie musimy odwiedzać salonu, a tym bardziej podpisywać żadnych umów. Za to zrezygnować możemy w każdym momencie. Nie jesteśmy przykuci do konkretnej oferty i tylko od nas zależy, czy chcemy z niej dalej korzystać, czy jednak nie. Do tego dochodzi wyjątkowo łatwy sposób zmiany aktualnie używanego planu. To właśnie ta elastyczność jest przez wielu uważana za podstawową i najważniejszą zaletę Orange Flex.

Jak zacząć przygodę z Orange Flex?

Tutaj również możemy pokusić się o porównanie do Netfliksa czy Spotify. Instalujemy aplikację z Google Play (Android), App Store (iOS) lub AppGalery (smartfony Huawei bez usług Google). Kolejnym krokiem jest założenie konta, wybór planu i przeniesienie numeru lub wybranie nowego. Jeśli chodzi o kartę SIM, możemy zamówić fizyczną kartę z dostawą do domu lub dodać kartę eSIM, którą zainstalujemy od razu na swoim smartfonie. To wszystko z poziomu aplikacji. Na koniec dodajemy kartę płatniczą lub wybieramy doładowanie konta BLIK-iem.

Do wyboru mamy cztery plany – 30 GB za 30 zł/mies., 45 GB za 35 zł/mies., 80 GB za 50 zł/mies. i 150 GB za 80 zł/mies. Wraz z dużymi paczkami internetu oferowane są inne korzyści. Otóż każdy z planów zapewnia rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu w kraju i w roamingu UE oraz korzystanie z social mediów bez limitu GB na terenie Polski. W roamingu UE mamy do wykorzystania od 5,76 do 15,34 GB internetu, w zależności od planu.

Jak już wcześniej wspomniałem, pomiędzy planami możemy się dowolnie przełączać. Wystarczy uruchomić aplikację, wybrać inny plan, potwierdzić zmianę i… to już wszystko. To duża zaleta, bowiem łatwo jest dostosować usługę do aktualnych potrzeb.

Orange Flex to też dodatkowe funkcje i liczne promocje

Użytkownicy Orange Flex mają dostęp do dodatkowych funkcji, którymi oczywiście zarządzają z poziomu mobilnej aplikacji, zainstalowanej na smartfonie. Przykładowo możliwe jest zamówienie dodatkowej karty SIM z tym samym numerem do telefonu, tabletu czy routera.

Dostępna jest ona w cenie miesięcznego planu, przy czym w planach 30 i 45 GB mamy jedną dodatkową kartę, w planie 80 GB dwie karty, a w najwyższym planie 150 GB maksymalna liczba kart to trzy. Karta może być fizyczna lub wirtualna – eSIM, która przyda się chociażby w Apple Watchu, jak ma to miejsce w moim przypadku.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Niewykorzystane gigabajty przechowywane są w Sejfie GB, z którego w każdej chwili możemy je „wypłacić” na własne konto. Jeśli jednego miesiąca zostało nam 10 GB, to w kolejnym, gdy potrzebujemy większej paczki internetu, możemy wykorzystać pozostałe wcześniej gigabajty. Niewykorzystane gigabajty można też przekazać znajomemu, który korzysta z Orange Flex, albo przekazać je na akcję ochrony lasów w Polsce – wystarczy wykonać kilka kliknięć w mobilnej aplikacji.

Skoro już poruszyliśmy temat znajomych, to zdecydowanie warto ich zachęcać do przejścia na Orange Flex. Oferowane są bowiem dodatkowe bonusy – za nowego Flexowicza otrzymujemy 70 złotych, a nasz znajomy 30 złotych. Dodatkowo, po piątym i dziesiątym udanym poleceniu, dostaniemy po 500 GB, czyli razem aż 1000 GB.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Czym jest Klub Flex?

Kolejną funkcją, o której należy wspomnieć, jest Klub Flex. Po zapisaniu się do tej społeczności otrzymujemy promocje na zewnętrzne usługi – np. 45 dni za darmo w BookBeat czy zniżki na przejazdy z FREE NOW. Oczywiście promocji i zniżek jest sporo więcej i często pojawiają się nowe.

Przynależność do Klubu Flex to też specjalne promocje w Orange Flex – m.in. dodatkowe paczki gigabajtów internetu za darmo. Naprawdę dobrze mają studenci, którzy w ramach aktualnej promocji otrzymują aż 50 GB co miesiąc przez 6 miesięcy, czyli łącznie 300 GB dodatkowego internetu.

W aplikacji Orange Flex znajdziemy też sklep ze smartfonami, tabletami, smartwatchami, hulajnogami elektrycznymi i innym sprzętem. Tutaj też nie brakuje specjalnych, promocyjnych ofert. Ponadto oferowane urządzenia można kupić w 30 ratach 0%.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Orange Flex jest usługą neutralną klimatycznie

Dla coraz większej liczby osób ważna jest nie tylko cena i jakość usługi/produktu, ale też jak najmniejszy wpływ na środowisko. W Orange Flex udało się znacząco zmniejszyć ślad węglowy. Otóż 100% energii elektrycznej wykorzystywanej we Flexie pochodzi z odnawialnych źródeł. Skąd? Z farm wiatrowych, znajdujących się w Wielkopolsce. Możliwość korzystania z eSIM-a to również mniejszy ślad węglowy, a jeśli już konieczne będzie zamówienie fizycznej karty przez użytkownika, to otrzyma on ją w specjalnym eko-opakowaniu z certyfikatem FSC. Emisje, których nie da się uniknąć, są kompensowane poprzez wspieranie projektu z certyfikatem Gold Standard, który pozwala usunąć z atmosfery konkretną ilość CO 2 .

To jednak nie koniec. Niewykorzystane gigabajty nie tylko możemy przechowywać w sejfie czy przekazać znajomemu. W aplikacji Orange Flex dostępna jest funkcja EKO GB, która umożliwia przekazanie gigabajtów na sadzenie lasu. Każde 90 GB to 1m2 lasu.

Orange Flex jest nowoczesną, elastyczną i wygodną ofertą. Sam korzystam z niej już kilka lat i zdecydowanie jestem zadowolony. Najbardziej cenię sobie zarządzanie całą usługą z poziomu dobrze zaprojektowanej i intuicyjnej aplikacji, duże paczki internetu, a także możliwość dodania karty eSIM do Apple Watcha i to w cenie opłacanego planu.

Materiał powstał na zlecenie Orange Polska