Nowe zastosowanie aplikacji mObywatel. Zostaw dowód w domu

Play umożliwia teraz szybkie, wygodne i bezpieczne przekazywanie danych osobowych podczas wizyty w salonie. To możliwe dzięki aplikacji mObywatel 2.0.

W ubiegłym roku zadebiutował mObywatel 2.0 i wraz z nim mDowód (wyrobiony już przez 6 mln Polaków) zaczął być traktowany na równi z fizycznym dokumentem tożsamości. Dzięki temu podczas wizyty w banku wystarczy Ci smartfon – podobnie jak w urzędzie, na poczcie, w przychodni czy u operatora telekomunikacyjnego. Jeden z tych ostatnich – Play – postanowił pójść o krok dalej.

Wdrożyliśmy jeszcze większą integrację z aplikacją mObywatel – chwali się operator. I rzeczywiście brzmi to jak dobra zmiana dla klientów. Nowa opcja polega na możliwości przekazania danych osobowych do umowy bezpośrednio z apki na smartfonie – bez konieczności okazywania dokumentu czy przepisywania danych.

Jak to działa? Wystarczy powiedzieć, że chce się skorzystać z takiej opcji, a konsultant wygeneruje u siebie specjalny kod QR. Klient musi go zeskanować przez aplikację mObywatel w telefonie, wybierając „mDowód”, a następnie „Potwierdź swoje dane”. Po potwierdzeniu woli wszystkie informacje zostaną automatycznie przekazane pracownikowi Play.

Rozwiązanie ma kilka atutów, które sprawiają, że skorzystanie z niego naprawdę może mieć sens. Szczególnie dla osób, które ponad wszystko cenią sobie bezpieczeństwo.

Cały proces jest niezwykle bezpieczny – eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych (a więc i ryzyko błędów, jak choćby literówki), skanowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy. To nowoczesne i ułatwiające życie rozwiązanie, dlatego też gorąco zachęcam wszystkich do przetestowania go w naszych salonach.

Krzysiek Sylwerski, Blog Play