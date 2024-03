Play daje Netflixa w prezencie, ale nie za darmo

Patrząc na ofertę dla firm, którą przygotował Play, klienci indywidualni mogli poczuć się zazdrośni, ponieważ jest ona bardzo atrakcyjna (głównie za sprawą usług dodatkowych). Operator jednak o nich nie zapomniał – dla nich też przyszykował coś godnego uwagi.

Nowa oferta internetu światłowodowego Play dla klientów indywidualnych

Operator oferuje cztery prędkości internetu światłowodowego – do 300 Mbit/s za 70 złotych, do 600 Mbit/s za 80 złotych, do 1 Gbit/s za 100 złotych i do 5 Gbit/s za 130 złotych miesięcznie. Wszystkie ww. kwoty obejmują rabat w kwocie 5 złotych za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 złotych za zgody marketingowe.

Do tego trzeba jeszcze doliczyć 5 złotych co miesiąc za wypożyczenie routera oraz jednorazową opłatę aktywacyjną (50 złotych w przypadku umowy podpisanej w salonie, 1 złotych przy zamówieniu usługi przez internet). Osoby, które są już klientami Play i mają abonament za więcej niż 25 złotych miesięcznie, mogą liczyć na rabat w wysokości 20 złotych co miesiąc za łączenie usług.

Do każdej oferty operator dorzuca dostęp do platformy Netflix w cenie abonamentu przez cały okres trwania umowy, a dokładniej do planu Podstawowego, którego regularna cena wynosi 29 złotych miesięcznie. Pozwala on oglądać wideo maksymalnie w rozdzielczości HD na jednym ekranie jednocześnie oraz pobierać materiały na jedno urządzenie.

Cennik dla nowych klientów. Obecni klienci Play mogą liczyć na rabat w wysokości 20 złotych do miesiąc za łączenie usług(fot. Tabletowo.pl)

Netflix za darmo w ramach abonamentu przez cały okres trwania umowy brzmi bardzo zachęcająco, lecz trzeba wiedzieć, że w tym przypadku umowa jest zawierana na 12 miesięcy, a nie dwa lata. Operator umożliwia podpisanie umowy na 24 miesiące, ale w takim przypadku nie dodaje już Netflixa za 0 złotych. Zamiast tego zwalnia z opłaty abonamentowej przez 2 pierwsze miesiące.

Warto też zwrócić uwagę, że w przypadku umowy na 24 miesiące opłata miesięczna jest niższa – 60 złotych za opcję do 300 Mbit/s, 70 złotych – do 600 Mbit/s, 90 złotych – do 1 Gbit/s i 120 złotych – do 5 Gbit/s. Tutaj także obecni klienci Play mogą liczyć na rabat w kwocie 20 złotych co miesiąc za łączenie usług.

Dostępne są też pakiety z telewizją

Osoby, które chciałyby mieć również dostęp do telewizji, a nie samego internetu światłowodowego, mogą wybrać pakiety łączone w cenach od 105 złotych (cena dla nowych klientów). W tej ofercie Play też dodaje Netflixa bez dodatkowych opłat na cały okres trwania umowy, która jest podpisywana na 12 miesięcy (nie ma możliwości na dłużej).