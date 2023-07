Dzięki nowej usłudze T-Mobile wygodnie zapłacisz za CANAL+ online

Płatności za usługi streamingowe stają się teraz jeszcze prostsze dla klientów T-Mobile. Operator wprowadził nową usługę, która umożliwia płacenie za subskrypcję CANAL+ online bezpośrednio z rachunku za telefon. To rozwiązanie, które może przyciągnąć uwagę wielu użytkowników.

Nowa usługa płatności T-Mobile

T-Mobile postanawia nieco ułatwić życie swoim klientom. Wprowadzono nową usługę, która pozwala na szybkie i bezpieczne płatności za dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ online. Usługa nosi nazwę „Zapłać z T-Mobile” i jest dostępna dla wszystkich klientów operatora. Na czym dokładnie polega?

„Zapłać z T-Mobile” działa na zasadzie płatności mobilnej. Klient, który chce skorzystać z oferty CANAL+ online, wybiera tę opcję płatności, a następnie potwierdza transakcję za pomocą kod PIN wysłanego do niego za pomocą SMS-a. Kwota za usługę jest następnie doliczana do miesięcznego rachunku za usługi u operatora. To proste, szybkie i wygodne rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie konieczności podawania danych karty kredytowej czy logowania do banku w celu opłacenia dostępu do platformy.

Co więcej, usługa „Zapłać z T-Mobile” nie jest ograniczona tylko do CANAL+ online. Można z niej korzystać również przy płatnościach za inne usługi i produkty dostępne w online. Chodzi przede wszystkim o zakupy ebooków, muzyki, czasopism i magazynów, a także biletów.

Ceny CANAL+ online poszły ostatnio w górę

Chociaż można powiedzieć, że do takich informacji przywykliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, to niestety, korzystanie z usług CANAL+ online stało się ostatnio nieco droższe. Informowaliśmy Was o tym fakcie kilka dni temu.

Od 24 lipca 2023 roku ceny pakietów subskrypcyjnych uległy zmianie. Pakiet, który do tej pory kosztował 49 złotych miesięcznie, po zmianach kosztuje 54 złote. W pakiecie znajdują się wszystkie stacje CANAL+, a także dostęp do treści na żądanie od tego nadawcy.

Podwyżka cen nie dotyczy jednak stałych subskrybentów, którzy utrzymują ciągłość miesięcznej subskrypcji. Jeżeli jednak zdecydują się na chwilowe wyłączenie pakietu i jego ponowną aktywację będą musieli zapłacić już nową, wyższą cenę.

CANAL+ online oferuje bogatą bibliotekę filmów i seriali, w których znajdziecie m.in. produkcje, takie jak „Sortownia”, „Emigracja XD” czy „The Office PL”. Oferta serwisu obejmuje także dostęp do wszystkich meczów PKO BP Ekstraklasy oraz wybranych meczów Premier League, LaLiga Santander, Ligue 1, PGE Ekstraligi, NBA i turniejów WTA.