Przydatna zmiana. Gmail przetłumaczy Twoje maile

Gmail wprowadza kolejną funkcję, która ma uczynić korzystanie z tej platformy jeszcze bardziej komfortowym. Jeśli kiedykolwiek otrzymałeś wiadomość w języku, który jest Ci obcy, teraz nie musisz już otwierać oddzielnej aplikacji do tłumaczenia. Gmail przetłumaczy Twoje maile bezpośrednio w skrzynce odbiorczej.

Gmail ciągle się zmienia

W świecie technologii jedno jest pewne: żeby nie zostać w tyle, przez cały czas trzeba się zmieniać, tak, by jak najlepiej trafiać w potrzeby swoich użytkowników. Google wydaję się dobrze rozumieć tę filozofię i właśnie dlatego co jakiś czas serwuje nam nowości, które usprawniają i zwiększają komfort korzystania z dostarczanych przez firmę usług.

Nie tak dawno, bo w czerwcu tego roku informowaliśmy Was o innowacyjnej funkcji Gmaila, która nosi nazwę Help me write. Jak sugeruje sama nazwa, to nowość, która pozwala na podstawie wytycznych użytkownika napisać automatycznie całego maila. Funkcja jest oczywiście wspierana przez sztuczną inteligencję i to za jej pomocą tworzone są wiadomości. Stworzenie np. maila z prośbą o zwrot pieniędzy za bilet na koncert, który się nie odbył, nie będzie wymagać od użytkowników myślenia nad poprawnym doborem słownictwa. Wystarczy, że po rejestracji w programie Workspace Labs wyjaśnią AI, czego ma dotyczyć e-mail, a następnie wcisną Create.

Jednak to nie koniec niespodzianek i nowości od giganta z Mountain View. Google nie spoczywa na laurach i wprowadza kolejną, niezwykle przydatną funkcję. Tym razem chodzi o tłumaczenie wiadomości na żądanie użytkownika. Ale jak dokładnie ma to działać?

Ta nowość przyda się wielu osobom. Jak to działa?

Już na samym początku warto podkreślić, że funkcja, o której mówimy, już od jakiegoś czasu dostępna była w przeglądarkowej wersji Gmaila. Google postanowiło jednak uprościć życie swoim użytkownikom, wprowadzając funkcję tłumaczenia wiadomości bezpośrednio w aplikacji. Dzięki temu, jeśli otrzymasz wiadomość w języku, który nie jest Ci znany, wystarczy kilka kliknięć, by przetłumaczyć ją na wybrany język. To rozwiązanie bazuje oczywiście na technologii Tłumacza Google, jednak nie będzie już konieczności uruchamiać go jako osobnej aplikacji.

Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy otworzyć wiadomość, a następnie kliknąć ikonę tłumaczenia. Użytkownik ma możliwość wyboru języka docelowego, co jest szczególnie przydatne, jeśli korzysta się z kilku języków jednocześnie. Co ważne, tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie zrozumienie treści wiadomości.

Działanie nowej funkcji (źródło: blog Google)

Nie można jednak zapomnieć, że choć technologia tłumaczenia maszynowego robi ogromne postępy, nie zawsze jest doskonała. Może zdarzyć się, że tłumaczenie nie odda dokładnie tego, co chciał przekazać nadawca. Niemniej jednak, dla wielu osób, które na co dzień komunikują się w różnych językach, i trafiają się wśród nich takie mniej im znane, ta funkcja będzie nieocenionym ułatwieniem.

Google informuje, że nowość ma być dostępna dla wszystkich użytkowników mobilnej wersji Gmaila – niezależnie od tego, czy korzystają oni z urządzenia działającego w oparciu o system operacyjny Android, czy iOS. Wdrażanie tego rozwiązania ma potrwać do 15 dni i dla Androida już się rozpoczęło. Z kolei użytkownicy sprzętów Apple na rozpoczęcie wdrażania muszą poczekać do 21 sierpnia.