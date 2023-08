Play daje ponad 400 GB w prezencie w Virgin Mobile

Jeżeli należycie do grupy osób, które wykorzystują bardzo dużo gigabajtów, to nowa promocja Virgin Mobile jak najbardziej może Was zainteresować. Play przygotował bowiem hojne prezenty dla klientów, którzy zdecydują się skorzystać z tej oferty.

Play daje ponad 400 GB w prezencie w ofercie Virgin Mobile na kartę

Dane mówią same za siebie – użytkownicy wykorzystują coraz więcej gigabajtów internetu i będą jeszcze więcej. Nowa promocja w ofercie Virgin Mobile na kartę może zatem zainteresować wiele osób. Co trzeba jednak zrobić, aby z niej skorzystać? Jest kilka warunków. Przede wszystkim jest ona skierowana do nowych klientów, którzy kupią starter Virgin Mobile na kartę za pięć złotych. Gdy zasilą konto kwotą minimum 10 złotych, będą mogli aktywować promocję Miesiąc za darmo kodem *222*31*1#, dzięki której otrzymają za 0 złotych możliwość korzystania z pakietu #GIGAMAKS przez pierwszy miesiąc.

Wspomniany przed chwilą pakiet zawiera nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci i na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y oraz paczkę 30 GB internetu do wykorzystania w Polsce (z dostępem do technologii 5G Play; w roamingu w Unii Europejskiej do dyspozycji jest 5,75 GB). MMS-y są dodatkowo płatne. Aktywując promocję Miesiąc za darmo klient zyska zatem 30 GB internetu za darmo. To jednak nie koniec, ponieważ automatycznie otrzyma też dodatkowy pakiet aż 400 GB, również w prezencie, który będzie mógł wykorzystać przez 30 dni od momentu aktywacji.

Play da jeszcze więcej gigabajtów „za darmo”

Dzięki nowej promocji można zatem zyskać aż 430 GB w prezencie, jednak Play na tym nie poprzestaje. Jeśli klient spełni warunki, otrzyma jeszcze 1100 dodatkowych gigabajtów bez dodatkowych opłat, „za darmo”. Dlaczego „za darmo”? Ano dlatego, że operator przyzna klientowi dodatkowe 100 GB co miesiąc przez kolejnych 11 miesięcy pod warunkiem, że będzie on korzystał z cyklicznego pakietu #GIGAMAKS, który po darmowym, pierwszym miesiącu kosztuje 30 złotych miesięcznie.

To jednak wciąż nie koniec sposobów na większą liczbę gigabajtów do dyspozycji. Trzeba bowiem pamiętać, że niedawno Play zdecydował się wdrożyć program stażowy w Virgin Mobile na kartę w ofercie #GIGAMAKS. Co to oznacza?

Mianowicie to, że osoby, które będą korzystały z pakietu cyklicznego #GIGAMAKS, po 6 pełnych miesiącach zaczną otrzymywać 35 GB, po roku 40 GB, a po dwóch latach 45 GB (zamiast standardowych 30 GB). Program stażowy trzeba jednak aktywować ręcznie w aplikacji Play24 lub kontaktując się z infolinią pod numerem *222 (z numeru w sieci Play i Virgin Mobile) albo 799555222 (z numerów we wszystkich sieciach).