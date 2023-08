To już niedługo! Data premiery Xiaomi MIX Fold 3 ujawniona

Informacje o tym, że premiera najnowszego składanego smartfona Xiaomi ma odbyć się w sierpniu, pojawiały się już od dawna. Teraz jednak poznaliśmy dokładną datę debiutu MIX Fold 3, a ujawnił ją sam CEO marki. Oficjalna prezentacja urządzenia zbliża się wielkimi krokami.

Co wiemy o Xiaomi MIX Fold 3 przed premierą?

Informacje, a w zasadzie plotki dotyczące specyfikacji najnowszego składanego smartfona chińskiego producenta, pojawiały się w sieci od dłuższego czasu. Już w kwietniu tego roku informowaliśmy Was o tym, w jakie podzespoły może zostać wyposażony ten smartfon.

Przypomnijmy więc, iż wówczas pojawiły się doniesienia, że Xiaomi MIX Fold 3 zostanie wyposażony w 6,5-calowy zewnętrzny wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wewnętrzny ekran o przekątnej 8,02 cala ma oferować rozdzielczość 2160×1912 pikseli i taką samą częstotliwość odświeżania.

Miesiąc później pojawiło się więcej doniesień dotyczących tego modelu. Według nich akumulator w smartfonie będzie mógł pochwalić się pojemnością 4800 mAh oraz wsparciem dla 67 W ładowania przewodowego i 50 W indukcyjnego. Wówczas światło dzienne ujrzały także informacje o zapleczu fotograficznym Xiaomi MIX Fold 3, które powstało we współpracy z marką Leica. Wewnętrzny aparat do selfie ma znaleźć się pod ekranem. Z kolei każdy z 4 aparatów na tyle otrzyma 50 Mpix matrycę.

Xiaomi MIX Fold 3 (źródło: Twitter @leijun)

Mówi się również, że pod maską Xiaomi MIX Fold 3 producent umieści procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Żadna z powyższych informacji nie została jednak potwierdzona, ale znany informator Ice Universe niedawno dał do zrozumienia, że pod względem ogólnej wydajności może być to najlepszy ze składanych smartfonów w tym roku. Na swoim Twitterze pokazał on również zdjęcie MIX Fold 3, dzięki czemu poznaliśmy jego realny wygląd.

Zapiszcie tę datę w kalendarzu. Premiera już niedługo

Xiaomi już w zeszłym miesiącu ogłosiło, że MIX Fold 3 zadebiutuje w sierpniu bieżącego roku. Nie ma jednak wielkich nadziei na to, że najnowszy składany smartfon chińskiego producenta oficjalnie pojawi się poza rodzimym rynkiem, ponieważ poprzednie dwie generacje dostępne były jedynie w Chinach.

Żeby się ostatecznie o tym przekonać, tak samo jak dowiedzieć się, które z doniesień dotyczących tego modelu okażą się prawdą, musimy poczekać do oficjalnej premiery tego smartfona, a ta już naprawdę niedługo. Xiaomi MIX Fold 3 zostanie zaprezentowany 14 sierpnia o 19:00 czasu lokalnego (13:00 czasu polskiego). Informację tę podał na swoim Twitterze sam CEO Xiaomi, Lei Jun, który razem z tą informacją udostępnił także grafiki, które widzieliście nieco wyżej.