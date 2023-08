Ten producent samochodów zabiera się za produkcję smartfonów

Cóż za dziwne czasy nastały. Producenci smartfonów robią samochody, a producenci samochodów próbują zaistnieć na rynku urządzeń mobilnych. Premiera smartfona od „chińskiej Tesli” zbliża się wielkimi krokami.

Samochód od NIO

W porównaniu do BYD czy Geely, NIO to stosunkowo młoda firma na rynku chińskich samochodów. Powstała w 2014 roku, a pierwszy egzemplarz EP9 – elektrycznego samochodu sportowego, zjechał z taśmy produkcyjnej dwa lata później. Obecnie w ofercie koncern ma już osiem modeli. W Niemczech, Danii, Niderlandach i Szwecji działa już europejska sieć sprzedaży samochodów tego producenta. Ostatnią nowinką w salonach NIO jest model ET5 w wersji kombi oraz SUV EL6.

Model NIO ET7 (Źródło: NIO)

Ale my tu nie przyszliśmy rozmawiać od motoryzacji, tylko o mobilnych technologiach. Tak się składa, że NIO już rok temu zapowiedział, że ma w planach wypuszczenie własnego smartfona. O projekcie było cicho przez jakiś czas, ale wygląda na to, że premiera urządzenia jest coraz bliżej.

I smartfon też od NIO

Źródłem nowych informacji jest znana wszystkim platforma do mierzenia wydajności urządzeń mobilnych – AnTuTu. We wpisie oficjalnego profilu firmy na platformie społecznościowej Weibo pojawiła się informacja o tym, że telefon przeszedł proces certyfikacji przez chiński MIIT (Ministry of Industry and Information Technology). Oprócz tego udało się namierzyć smartfon w bazie wyników wraz z konfiguracją.

Wychodzi na to, że urządzenie otrzyma najlepszy (póki co) układ mobilny od Qualcomma, czyli Snapdragona 8 Gen 2. Dodatkowo możemy spodziewać się konfiguracji z 12 GB RAM-u LPDDR5X i 1 TB miejsca na dane w standardzie UFS 4.0. Smartfon o numerze N2301 otrzyma też Androida 13, wsparcie dla 5G i dualSIM. Brzmi flagowo, prawda? Można mieć jednak pewne zastrzeżenia, co do specyfikacji. A chodzi właśnie o zastosowany chipset.

Wynik smartfona NIO w AnTuTu: Źródło: CnEVPost

Premiera Snapdragona 8 Gen 3 zbliża się wielkimi krokami i Snapdragon 8 Gen 2 pozostanie flagowym układem mobilnym – tyle tylko, że otrzyma łatkę „starszego rozwiązania”. Dodatkowo, gdy spojrzymy na oficjalny ranking, smartfon NIO z wynikiem 136 mln punktów plasuje się na końcu stawki wyposażonej w układy Qualcomma obecnej generacji. Niżej jest już tylko Honor Magic 5 z wynikiem 130 mln punktów.

Z drugiej strony, NIO może wcale nie zależeć na okupowaniu szczytu rankingu w AnTuTu. Wpis w serwisie Weibo sugeruje, że smartfon opracowywany przez producenta samochodów powinien przede wszystkim oferować świetną integrację z funkcjami dostępnymi w aucie.

Jaki naprawdę okaże się pierwszy telefon NIO przekonamy się dopiero w przyszłym roku. William Li, założyciel firmy przewiduje, że urządzenie zostanie zaprezentowane w trzecim kwartale tego roku, a pierwsze egzemplarze trafią do kupujących 1 kwietnia 2014 roku.