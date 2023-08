Premiera składanego OnePlusa opóźniona. Co poszło nie tak?

O tym, że marka OnePlus pracuje nad tym, by wprowadzić na rynek swój pierwszy składany smartfon, słyszeliście pewnie niejednokrotnie. O samym urządzeniu wiemy całkiem dużo, a w zeszłym miesiącu pojawiły się także informacje o spodziewanej dacie jego premiery. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na to, że jest ona już nieaktualna.

Co już wiemy o składanym OnePlusie?

Trudno dziwić się, że OnePlus to kolejny producent, który chce zadebiutować w segmencie składanych smartfonów. W końcu całkiem niedawno informowaliśmy Was o tym, że analitycy wróżą tego typu konstrukcjom naprawdę świetlaną przyszłość – nawet 100 mln dostarczonych składaków już w 2027 roku. O planach wprowadzenia na rynek składanego smartfona jeszcze w tym roku producent poinformował w lutym.

Od tamtej pory co jakiś czas w sieci pojawiały się mniej lub bardziej konkretne informacje na temat tego projektu. Dzięki nim poznaliśmy m.in. wygląd smartfona. Wiele osób spodziewało się, że pierwszy składany OnePlus może być klonem OPPO Find N2 lub Find N3. Rendery, które pojawiły się w sieci, wykazały jednak podobieństwo do modelu innego chińskiego producenta – Xiaomi 13 Ultra.

Podsumowując doniesienia dotyczące specyfikacji smartfona, które pojawiły się do tej pory, warto przypomnieć, że ma on zostać wyposażony w wewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 7,8 cala, wykonany w technologii AMOLED i oferujący rozdzielczość 2K z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jeśli zaś chodzi o zewnętrzny ekran, to również będzie to AMOLED ze 120 Hz odświeżaniem, jednak nieco mniejszą, bo 6,3-calową przekątną.

Pod maską One Plus Fold (lub Open) można spodziewać się procesora Snapdragon 8 Gen 2, który będzie współpracować z 16 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Za dostarczanie energii odpowiedzialny ma być akumulator o pojemności 4800 mAh, wspierający szybkie ładowanie o mocy 67 W. Wiemy także, że główny aparat ma mieć 48 Mpix, tak samo jest jednostka połączona z ultraszerokokątnym obiektywem. Teleobiektyw z kolei będzie mógł pochwalić się 64 Mpix matrycą. Fanów selfie ucieszą także informacje o tym, że urządzenie otrzyma 32 Mpix aparat na zewnątrz i 20 Mpix znajdujący się w wewnętrznym panelu.

Co z datą premiery?

Na samym początku, czyli w lutym, podczas zapowiedzi, producent stwierdził, że urządzenie pojawi się na rynku w drugiej połowie 2023 roku. Miesiąc temu informowaliśmy Was o tym, że znamy już dokładną datę premiery OnePlus Fold (Open). Informacje zamieszczone w sieci przez Maxa Jambora wskazywały, że pojawi się na rynku 29 sierpnia br.

Teraz jednak ten sam informator podzielił się nowymi informacjami dotyczącymi daty premiery składanego smartfona OnePlus. Twierdzi on, że zostanie ona przesunięta z powodu opóźnień. Co poszło nie tak? Wpis sugeruje, że chodzi o wyświetlacze. Podobno producent zdecydował się zastąpić ekrany BOE panelami wykonanymi przez Samsunga. Ta informacja powinna cieszyć, ponieważ jeśli się potwierdzi, będzie ona oznaczać, że składany OnePlus zyska jedne z najlepszych wyświetlaczy na rynku, a to z pewnością przełoży się na komfort korzystania z tego urządzenia.

Jambor nie podał nowej daty premiery, jednak w sieci pojawiają się głosy sugerujące, że mogła ona zostać przesunięta o tydzień, by zbiec się w czasie z trwającymi w Berlinie od 1 do 5 września targami IFA 2023.