OnePlus zapowiada premierę swojego pierwszego składanego smartfona

Już wkrótce coraz łatwiej będzie wyliczać, jaki producent nie ma składanego smartfona w swojej ofercie. Wiemy już oficjalnie, kiedy możemy spodziewać się pierwszych „składaków” w ofercie marki OnePlus.

OnePlus nie zwalnia tempa

7 lutego odbyła się konferencja poświęcona bezpośrednio nowym urządzeniom firmy „z plusem” Wtedy to oficjalnie poznaliśmy wygląd i specyfikację takich urządzeń jak tablet OnePlus Pad czy Keyboard 81 Pro – pierwszej klawiatury mechanicznej w historii firmy. Tego samego dnia odbyła się również globalna premiera flagowego smartfona oraz słuchawek chińskiego producenta.

Najsilniejszy gracz na rynku składanych smartfonów – Samsung i model Galaxy Z Flip 4 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Kilka tygodni wcześniej dowiedzieliśmy się, że marka zastrzegła w urzędzie patentowym dwa znaki towarowe , V Flip oraz V Fold, co mogło oznaczać tylko jedno – OnePlus pracuje nad składanymi smartfonami. Biorąc pod uwagę jednak fakt, że mowa tylko o dwóch nazwach, ciężko było uwierzyć w to, żeby firma pokazała cokolwiek podczas konferencji. Co prawda można było liczyć na krótkie zdanie potwierdzające prace firmy nad dwoma „składakami” ale do niczego takiego nie doszło. Jak widać, musieliśmy po prostu poczekać na targi MWC w Barcelonie.

OnePlus Fold i (lub?) Flip jeszcze w tym roku

Przedstawiciele OnePlusa podczas panelu dyskusyjnego „From Fast & Smooth to Beyond” zorganizowanego przez markę podczas Mobile World Congress 2023 ogłosili, że w drugiej połowie 2023 roku na rynku powinien pojawić się składany smartfon firmy.

Pierwszy składany smartfon z logo OnePlus cechować się będzie niezwykłą szybkością i płynnością działania. Chcemy stworzyć produkt, który pomimo swojej składanej formy, nie będzie ustępował pod żadnym aspektem. Krótko mówiąc, na rynku pojawi się urządzenie, które zapewni użytkownikom niezrównane doświadczenia i będzie konkurowało z najlepszymi foldables w branży. Kinder Liu, prezes oraz dyrektor operacyjny OnePlus

Zważywszy na fakt, że informacja prasowa w odniesieniu do ogłoszenia używa liczby pojedynczej, to niewykluczone, że w tym roku faktycznie zobaczymy tylko jeden składany smartfon z logo „1+”.

Intuicja podpowiada mi, że będzie to konstrukcja typu „flip” i może mieć wiele wspólnego z OPPO N2 Flip. W końcu jedna i druga firma należą do BBK Electronics, a kilka miesięcy temu usłyszeliśmy informacje dotyczące zacieśniania współpracy pomiędzy obydwoma producentami.