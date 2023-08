Nowa wersja aplikacji Fitbit. Co się zmieniło?

Fitbit, czyli popularna marka urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej, należąca do Google, właśnie zapowiedziała wprowadzenie nowej, odświeżonej wersji swojej aplikacji, która ma zadebiutować już niedługo. Co się zmieniło?

Zmiany widoczne na pierwszy rzut oka

Nowa aplikacja Fitbit przynosi użytkownikom przede wszystkim nowy design. Przeprojektowano interfejs programu, dzięki czemu zyskał on nową paletę kolorów, odświeżone fotografie i ilustracje. Zmiany objęły także ikony i wykresy, co sprawi, że korzystanie z apki będzie prostsze i bardziej przejrzyste.

Design to jednak nie wszystko. Dzięki nowej strukturze z trzema zakładkami kluczowe dla każdego użytkownika informacje mają zostać wysunięte na pierwszy plan. Chodzi tutaj przede wszystkim o codzienne cele i metryki, ale także m.in. o możliwość uzyskania wskazówek treningowych oraz osobistych szczegółów na temat swoich osiągnięć i postępów. To wszystko znajdzie się właśnie w pierwszej z trzech zakładek aplikacji, która nosi nazwę „Dzisiaj”.

Nowa wersja aplikacji pozwoli też korzystającym z niej na dużo większą personalizację. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wybrać, co chcą wyświetlać na głównym ekranie apki w zależności od swoich osobistych celów i preferencji. Poprawiona została także wizualizacja osiągnięć, dzięki bardziej przejrzystym wykresom. Zaktualizowana wersja apki Fitbit ma trafić do użytkowników na całym świecie już tej jesieni. Firma informuje jednak, że już teraz została ona udostępniona do testów beta.

Wygląd zakładki „Dzisiaj” w zaktualizowanej wersji Fitbit (źródło: Google)

Fitbit będzie motywował do wstania z kanapy

Drugą z zakładek, które znalazły się w nowej wersji Fitbit, jest „Trener”. To miejsce, gdzie znajdą się motywujące treści dotyczące zdrowia i fitnessu. Tutaj można będzie także przeglądać wyselekcjonowaną listę treningów. Wszyscy użytkownicy, którzy posiadają subskrypcję Fitbit Premium, w tej zakładce otrzymają jeszcze więcej treści, takich jak trening HIIT i taneczne treningi cardio.

Bez względu na to, czy korzystającym zależy na utrzymaniu formy, czy np. lepszym śnie, będą mogli łatwiej znaleźć treści, którymi są zainteresowani dzięki wprowadzeniu filtrów. Możliwe będzie m.in. wyszukiwanie treningów na podstawie tego, ile czasu ma użytkownik i jakiego sprzętu chce użyć.

Wygląd i działanie zakładki trening w nowej wersji Fitbit (źródło: Google)

Ostatnia zakładka, jaka pojawia się w nowej strukturze apki, to „Ty”. W niej możliwe będzie dostosowanie swoich osobistych ustawień i celów, zarządzanie oraz śledzenie osiągnięć przy pomocy zdobywanych odznak. Firma dodaje, że nowa wersja aplikacji Fitbit będzie aktualizowana w oparciu m.in. o opinie użytkowników biorących udział w testach beta.