Dlaczego Polacy nie kupują masowo nowej elektroniki? Powód może Was zaskoczyć

Producenci dwoją się i troją, żeby klienci kupowali ich urządzenia. Ich wysiłki nie zawsze przynoszą oczekiwany przez nich skutek. Z najnowszego badania, przeprowadzonego przez firmę EY, wynika, że Polacy kupują coraz mniej elektroniki i nie tylko.

Dlaczego Polacy nie kupują masowo nowej elektroniki?

Do zakupu urządzenia może skłaniać fakt, że jest to najnowszy lub/i najbardziej innowacyjny model na rynku, ale również atrakcyjna oferta czy niska cena. Z badania przeprowadzonego przez firmę EY wynika jednak, że Polacy nie kupują masowo nowej elektroniki. Jaki jest tego powód?

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Badanie EY Future Consumer Index 2023 ujawniło, że aż 64% polskich konsumentów nie czuje potrzeby nadążania za najnowszymi trendami w obszarze technologii. To bardzo zła wiadomość dla producentów i jednocześnie wyjaśnienie, dlaczego sprzedaż smartfonów w ostatnim czasie tak mocno spada. Robert Krzak, ekspert ds. sektora handlu i produktów konsumenckich EY, stwierdził, że ludzie coraz mniej zależą od posiadania nieruchomości, samochodów i najnowszych gadżetów, preferując bardziej świadomą konsumpcję, która staje się symbolem nowoczesnego konsumenta.

Podobny odwrót od wymarzonego dla producentów konsumpcjonizmu odnotowano w badaniu EY Future Consumer Index 2023 również w przypadku mody oraz kosmetyków – aż 73% osób stwierdziło, że nie podąża za najnowszymi trendami w modzie, a 62% zadeklarowało, że nie widzi potrzeby stosowania kosmetyków. Ponadto 60% respondentów uznało, że marki nie są zbyt ważne podczas robienia zakupów, a 78% przyznało, że stara się naprawiać rzeczy zamiast kupować nowe.

Producenci muszą przestawić się na nowy model, gdzie sprzedaż schodzi na drugi plan

Polacy w dużej części mają zakorzenioną potrzebę posiadania, choć młodsze osoby coraz częściej już znacznie mniej – dla nich ważniejsze jest doświadczenie i wolność. Jako że z czasem będą one stanowić sukcesywnie zwiększającą się grupę konsumentów, firmy muszą przygotować się na zmiany swojego modelu biznesowego.

Robert Krzak informuje, że w odpowiedzi na te zmiany, wiele firm testuje innowacyjne modele sprzedażowe, które promują wynajem, odwróconą sprzedaż, wydłużenie żywotności produktów oraz naprawę. W Polsce coraz więcej firm oferuje usługi wynajmu (na przykład iMad czy PHOX, a nawet bank BNP Paribas), dzięki któremu Polacy mogą korzystać z nowej (często najnowszej) elektroniki za miesięczną opłatę, a następnie wymienić ją na nowszy model (dotyczy to przede wszystkim smartfonów).

Choć według wielu osób jest to nieopłacalne, to Polacy korzystają z tego typu usług, bo jest to przede wszystkim wygodne – a wygoda kosztuje. Ponadto producenci smartfonów zaczynają wspierać swoje urządzenia aktualizacjami coraz dłużej, co skłania ich posiadaczy do korzystania z nich przez dłuższy czas (niż „standardowe” dwa lata, gdy telefon jest objęty gwarancją i rękojmią).

Nie bez znaczenia są również wysiłki Unii Europejskiej, która podejmuje kroki, mające na celu wydłużenie cyklu życia elektroniki – dzięki różnym dyrektywom ich naprawa ma być łatwiejsza i przystępniejsza cenowo. Mowa tu także o łatwości wymiany akumulatora, który często najszybciej traci swoją pierwotną pojemność, przez co skraca się czas pracy urządzenia (co z kolei skłania do kupienia nowego).