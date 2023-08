Nowym smartfonem vivo można zrobić naprawdę dobre selfie

Z pewnością pamiętacie wiadomość z czerwca o tym, że marka vivo wycofuje się z Polski. Chociaż w naszym kraju smartfony tego chińskiego producenta nie będą już dostępne, to jednak nie oznacza, że na innych, nawet bardzo bliskich nam rynkach nie pojawiają się ciekawe nowości. Najnowszy model vivo V29 5G to smartfon, którego mocną stroną jest robienie naprawdę dobrych selfie, lecz to nie wszystko.

Co oferuje vivo V29 5G?

vivo V29 5G to smartfon, który z pewnością zasługuje na uwagę, przede wszystkim z tego względu, że wyróżnia się na tle innych średniopółkowych konstrukcji. Wyposażony jest w 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1260×2800 pikseli, który oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. Ponadto w V29 5G pod ekranem znalazł się czytnik linii papilarnych. Warto zaznaczyć, że ciekawego wyglądu dodaje urządzeniu fakt, że krawędzie ekranu zakrzywione są o 55°.

vivo V29 5G (fot. producenta)

Pod maską nowego smartfona vivo znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 778G, który ma zagwarantować szybkie i płynne działanie. W vivo V29 5G chipset współpracuje z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Producent nie informuje o innych konfiguracjach, podobnie jak o dostępności slotu na karty microSD.

Jednak cechą tego smartfona, która szczególnie wyróżnia go na tle innych modeli, jest coś przeznaczonego dla miłośników selfie. Model V29 5G jest wyposażony w 50 Mpix aparat do selfie z funkcją autofokusu. Dzięki temu użytkownicy będą mogli stworzyć naprawdę dobre, a przede wszystkim dobrze wyostrzone selfie. Przedni aparat jest również wyposażony w funkcję, która automatycznie dostosowuje temperaturę kolorów w zależności od warunków oświetleniowych, co pozwala na uzyskanie naturalnych barw.

vivo V29 5G (fot. producenta)

Na tylnym panelu smartfona znajduje się zestaw trzech aparatów: 50 Mpix sensor z OIS, 8 Mpix jednostka połączona z ultraszerokokątnym obiektywem i 2 Mpix sensor głębi. To jednak nie wszystko. Na wyspie aparatów znalazł się również pierścień LED przeznaczony specjalnie do doświetlania zdjęć w trybie portretowym. Nie działa on jak standardowa dioda doświetlająca, ponieważ jest w stanie dopasować temperaturę kolorów do panujących warunków.

Za dostarczanie energii do podzespołów smartfona odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4600 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 80 W. Warto dodać, że na pokładzie nowego vivo, oprócz modułu 5G, znalazła się także możliwość obsługi eSIM. Ponadto konstrukcja urządzenia może pochwalić się stopniem ochrony przed pyłem i wodą na poziomie IP68.

Cena i dostępność

To, że ten smartfon nie zadebiutuje na polskim rynku, jest pewne, tak jak już wspominałem na początku. Okazuje się jednak, że gdybyście byli nim zainteresowani, to wycieczka po niego wcale nie byłaby aż taka długą, ponieważ vivo V29 5G kupicie tuż za polską granicą, dokładniej w Czechach.

Smartfon ma być dostępny w dwóch kolorach: Peak Blue i Noble Black. Jego sprzedaż rozpocznie się 15 sierpnia. Wówczas będzie można nabyć go za 11999 koron czeskich, co w przeliczeniu daje około 2230 złotych. Dla wszystkich, którzy zdecydują się na jego zakup w przedsprzedaży, czekają darmowe słuchawki vivo TWS 2 ANC o wartości 2999 koron czeskich (~560 złotych).