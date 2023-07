Producenci składanych smartfonów mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość

Składane smartfony przestają już być postrzegane jako pewna rodzaju egzotyka i coraz mocniej wdzierają się na rynek mobilny. Zgodnie z najnowszymi danymi, rynek składaków jest na dobrej drodze do rozkwitu. W ciągu najbliższych lat przewiduje się znaczny wzrost liczby dostaw urządzeń tego typu. To oznacza, że producenci mają powody do optymizmu.

Składane smartfony zyskują na popularności

To, że składane smartfony stają się coraz bardziej popularne, moglibyśmy powiedzieć nawet bez patrzenia na analizy i dane. Widać to przede wszystkim po zwiększającej się sukcesywnie liczbie producentów, którzy już zdecydowali się wejść na rynek składaków lub się do tego przygotowują. Swoje składane konstrukcje oferują już m.in. Samsung, Huawei, OPPO, Motorola, Xiaomi, Tecno i vivo.

O tym, że zbliżają się dobre czasy dla tego typu urządzeń, mówiło się już od pewnego czasu. W marcu tego roku również informowaliśmy Was o bardzo optymistycznych danych dotyczących tego segmentu rynku urządzeń mobilnych. Prognoza IDC przewidywała jednak, że w 2027 roku wolumen ich dostaw ma osiągnąć 48,1 mln sztuk. Dane, które pojawiły się teraz, są natomiast jeszcze bardziej pozytywne dla składaków.

Według najnowszych danych Counterpoint Research globalne dostawy składanych smartfonów w obecnym roku mają wynieść ~18,6 mln sztuk. Raport przewiduje jednak, że ta liczba będzie w kolejnych latach naprawdę szybko rosnąć i wyniesie 35,7 mln w przyszłym roku, 54,7 mln w 2025 roku, 78,6 mln w 2026 roku, by w 2027 roku przekroczyć liczbę 100 mln sztuk dostarczonych w trakcie jednego roku. Oznacza to, że w ciągu zaledwie jednego roku liczba dostaw ma wzrosnąć o prawie 23 miliony.

Rynek czeka jeszcze na jednego, dużego producenta

Na samym początku wspomniałem Wam, że sporo producentów pracuje nad wprowadzeniem swojego składaka na rynek. Wśród nich jest Apple. O składanym iPhone mówi się już od dłuższego czasu, jednak nie pojawiła się jeszcze żadna oficjalna informacja o planowanym terminie jego debiutu.

Mimo że gigant z Cupertino nie ma jeszcze swojego składaka, to analitycy przewidują, że zadebiutuje on na rynku w 2025 roku. Dlatego właśnie wykres pokazujący, jaką część tortu o nazwie „rynek składanych smartfonów” przypadnie konkretnym producentom, uwzględnia już Apple i trzeba przyznać, że raport jest dla tego producenta bardzo optymistyczny. Według prognozy w 2027 roku zdecydowana większość tego segmentu urządzeń mobilnych będzie należeć do dwóch graczy: Samsunga i Apple, którzy zostawią konkurencję daleko w tyle.

źródło: Counterpoint Research

Counterpoint Research przeprowadziło również ankietę dotyczącą składanych smartfonów w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Korei Południowej. Pytanie dotyczyło tego, czy mieszkańcy tych krajów chcieliby kupić składaka jako swój następny telefon. Odpowiedzi respondentów tylko potwierdzają fakt, że ten typ urządzeń czeka naprawdę dobry czas. Wśród wszystkich ankietowanych aż 55% odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Ponadto aż 80% użytkowników składanych smartfonów stwierdziło, że wybierze tego typu konstrukcję jako swój kolejny daily diver.