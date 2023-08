Oto nowa Nokia 130 2023 i Nokia 150 2023. Ładne są te klasyki

Klasyczne telefony komórkowe raczej nie wzbudzają ekscytacji, ponieważ ich funkcjonalność jest mocno ograniczona – jedynie modele z KaiOS są bardziej „inteligentne”, bo oferują trochę funkcji smart. Nokia 130 2023 i 150 2023 są jednak tzw. dumb phone’ami, aczkolwiek naprawdę urodziwymi.

Specyfikacja telefonów Nokia 130 2023 i Nokia 150 2023

O gustach się nie dyskutuje, ale mnie zdecydowanie bardziej podoba się model 130 2023, ponieważ będzie dostępny w moim zdaniem atrakcyjnych kolorach (szczególnie niebieski pasowałby do mojej odświeżonej łazienki), a do tego na tyle zastosowano ciekawy zabieg stylistyczny, choć osoby cierpiące na trypofobię na pewno nie będą nim ukontentowane.

Nokia 130 2023 (fot. producenta)

Jako że większość osób „kupuje oczami”, nowa Nokia 130 2023 z pewnością przyciągnie do siebie niejednego klienta, który poszukuje klasycznego telefonu. Funkcjonalność urządzenia jest bowiem mocno ograniczona ze względu na jego typ – producent podkreśla przede wszystkim wymienny akumulator o pojemności 1450 mAh, który ma zapewnić długi czas pracy na jednym ładowaniu (do 20 godzin rozmów), miejsce na 2000 kontaktów i 500 wiadomości SMS, wbudowane radio FM, slot na kartę microSD (do 32 GB), funkcję nagrywania notatek głosowych, donośny głośnik oraz duże klawisze i łatwość w obsłudze, a także dużą wytrzymałość.

Specyfikacja telefonu obejmuje również m.in. 2,4-calowy, kolorowy ekran o rozdzielczości QVGA, 4 MB wbudowanej pamięci, 4 MB RAM, odtwarzacz pików mp3, obsługę sieci 900 MHz i 1800 MHz oraz slot na kartę SIM w formacie mini. Nokia 130 2023 ma wymiary 130,9×50,6×14 mm, waży 98,2 grama i cechuje się odpornością IP52. Wypada też wspomnieć, że pracuje pod kontrolą systemu S30+, a akumulator ładuje się przez archaiczne już złącze micro USB.

Nowa Nokia 150 2023 oferuje wszystko to samo co model 130 2023, a do tego też aparat o rozdzielczości 0,3 Mpix (VGA) i diodę LED na panelu tylnym. Pozostałe parametry są dokładnie takie same, oprócz jeszcze wymiarów i wagi, które wynoszą odpowiednio 130,95×50,6×15,15 mm i 106,3 grama. Do tego ten telefon ma inny design, choć moim zdaniem również bardzo atrakcyjny.

Nokia 150 2023 (fot. producenta)

Cena, dostępność

Oba telefony pojawiły się na globalnej stronie Nokii, co oznacza, że będą dostępne w wielu różnych krajach, w tym najpewniej również w Europie. Na tę chwilę nie znamy jednak listy rynków, na które trafią oba modele. Nie wiemy też, ile będą kosztowały.