Premiera składanego smartfona OnePlus już niedługo. Znamy datę

To, że firma OnePlus pracuje nad swoim pierwszym składanym smartfonem to, żadna tajemnica. Do sieci trafiły już zarówno rendery, jak i informacje dotyczące specyfikacji tego urządzenia. Najnowsze doniesienia mówią o prawdopodobnej dacie premiery OnePlus Fold. Kiedy można się jej spodziewać?

Co zaoferuje składany OnePlus?

Rynek składanych smartfonów nieustannie się rozwija, a zainteresowanie tego typu konstrukcjami sukcesywnie wzrasta. Najlepszym potwierdzeniem tego może być fakt, że co jakiś czas kolejni producenci smartfonów ogłaszają, że planują stworzyć własnego składaka. Na początku lutego odbyła się konferencja prasowa OnePlus, na której producent przekazał, że jeszcze w tym roku na rynku pojawi się pierwszy składany smartfon firmy.

Od tego czasu sporo się o nim dowiedzieliśmy. W zeszłym miesiącu pojawiły się pierwsze, przedpremierowe rendery smartfona, które rozwiały wiele wątpliwości pojawiających się wcześniej w sieci. OnePlus zawiązał ścisłą współpracę z OPPO i obawiano się, że pierwszy składak w portfolio marki będzie klonem modelu Find N2 lub Find N3. Grafiki przedstawiające urządzenie ujawniły jednak, że jego plecki bardziej przypominają Xiaomi 13 Ultra – szczególnie jeśli chodzi o okrągłą wyspę aparatów. Tylny panel pokryty jest materiałem imitującym strukturę skóry.

Czego jeszcze dowiedzieliśmy się z przedpremierowych renderów przedstawiających nowy smartfon OnePlus? Przede wszystkim to, że ramki na całej długości urządzenia są obustronnie lekko zaokrąglone. Widać na nich również, że przyciski zasilania i sterowania znajdą się na jednej krawędzi, a na drugiej pojawi się suwak, służący do przełączania trybów.

rendery składanego smartfona OnePlus (Źródło: Onleaks/Smartprix)

Jeśli chodzi o doniesienia dotyczące specyfikacji OnePlus Fold, to wskazują one, że wewnętrzny wyświetlacz będzie mógł pochwalić się rozmiarem aż 7,8 cala. Według przedpremierowych informacji ekran jest wykonany w technologii AMOLED i oferuje rozdzielczość 2K z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Mniejszy, zewnętrzny ekran to również AMOLED ze 120 Hz odświeżaniem, jednak jego przekątną to 6,3 cala.

Motorem napędowym smartfona będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, który jako wsparcie otrzyma 16 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Energię do podzespołów dostarczać ma akumulator o pojemności 4800 mAh, wspierający szybkie ładowanie o mocy maksymalnie 67 W.

Zacnie prezentują się także informacje dotyczące konfiguracji aparatów OnePlus Folda. Główny aparat będzie 48 Mpix jednostką, dokładnie tak jak sensor połączony z ultraszerokokątnym obiektywem. Na pokładzie znajdzie się również 64 Mpix z teleobiektywem – nie jest na razie wiadome, jaki zoom optyczny zaoferuje. Użytkownicy tego składaka wykonają selfie 32 Mpix aparatem na zewnętrznym lub 20 Mpix kamerką w wewnętrznym panelu.

Kiedy premiera? Padła data

Podczas oficjalnej zapowiedzi pierwszego składaka OnePlus w lutym mówiło się, że pojawi się on na rynku w drugiej połowie tego roku. Później poznaliśmy nieco bardziej sprecyzowany czas tej premiery, kiedy to w sieci udostępniono informacje o tym, że ma ona nastąpić w sierpniu. Teraz jednak informator Max Jambor zamieścił wpis na swoim twitterowym profilu mówiący o tym, że oficjalnie składak OnePlus ma pojawić się 29 sierpnia.

Pojawiła się jeszcze jedna kwestia. Według Jambora, składany smartfon OnePlus może nie nosić nazwy Fold, ale Open. Nie jest to jednak do końca pewne, ponieważ portal Androidauthority wskazuje na fakt, że urządzenie ma działać na specjalnej wersji OxygenOS o nazwie OxygenOS Fold. Kwestia nazwy pozostaje więc jeszcze zagadką do rozwiązania i możliwe, że przyjdzie nam na nie poczekać aż do premiery.