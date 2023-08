Samsung zdradził ciekawe informacje na temat swoich nowych smartfonów

Jeśli wydaje się Wam, że wiecie już wszystko na temat nowych smartfonów Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5, to zapewniam Was, że nie. Samsung udostępnił bowiem nowe informacje dotyczące jego najnowszych składaków, które jak najbardziej mogą Was zainteresować.

Samsung podkreśla technologie w nowych składanych smartfonach

Choć Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 zostały zaprezentowane 26 lipca 2023 roku, to Samsung Display dopiero nieco później opublikował infografikę, na której wymienia i opisuje technologie związane z wyświetlaczami, zastosowane w najnowszych składanych smartfonach południowokoreańskiej marki. Znajduje się na niej kilka bardzo ciekawych danych. W przypadku Galaxy Z Fold 5 producent podkreśla ekstremalną wytrzymałość oraz technologię UPC Plus, związaną z aparatem wewnętrznym, a także konstrukcję zawiasu Flex Hinge. Tutaj trzeba doprecyzować, że ten ostatni zastosowano także w Galaxy Z Flip 5 i podobną wytrzymałością cechuje się również ekran w następcy Galaxy Z Flip 4.

Technologia UPC Plus jest jednak wyjątkowa dla Galaxy Z Fold 5, bo tylko ten model z najnowszej generacji serii Galaxy Z ma aparat ukryty za/pod ekranem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu właśnie rozwiązania o nazwie UPC (Under Panel Camera) – nie mylić z operatorem UPC. Zamiennie używa się też określenia UDC (Under Display Camera). „Plus” w nazwie oznacza lepszą przepuszczalność, dzięki czemu poprawione zostało działanie zarówno wyświetlacza, jak i aparatu, co możecie zobaczyć na przedstawionym poniżej przykładzie.

Według zapewnień Koreańczyków, składany wyświetlacz w nowych Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 może pracować w temperaturach od -20℃ do +60℃, aczkolwiek temperatura wpływa na jego trwałość. Najwięcej złożeń wytrzyma w 25℃ – aż 200 tysięcy. Nieco mniej, bo 150 tysięcy, w 60℃. Najmniejsza wytrzymałość jest przy najniższej temperaturze – przy -20℃ panel można złożyć tylko 30 tysięcy razy.

źródło: Samsung

Samsung przedstawił też sposób, w jaki składa się wyświetlacz dzięki zastosowaniu zawiasu Flex Hinge i jednocześnie chwali się najmniejszą krzywizną w tym segmencie – 1.6R, aczkolwiek taka jest tylko w Galaxy Z Fold 5, bo w Galaxy Z Flip 5 wynosi ona 1.9R. Jednocześnie pokazuje, jak ekrany składają się w konkurencyjnych smartfonach, choć nie przedstawia całej prawdy, bo podobny do Flex Hinge zawias znajdziemy także chociażby w Motorolach razr i vivo X Flip.

Składane smartfony Samsunga sprzedają się naprawdę w dużych ilościach

Obserwując komentarze, można dojść do wniosku, że więcej osób krytykuje składane smartfony Samsunga niż je chwali. Tymczasem TM Roh – szef działu mobilnego – zdradził w rozmowie z CNET, że Galaxy Z sprzedają się już prawie tak samo dobrze jak Galaxy Note w przeszłości.

Jednocześnie TM Roh odniósł się do wysokich cen składanych smartfonów – nie ukrywał, że przy obecnych kosztach materiałów trudno będzie wprowadzić w najbliższej przyszłości na rynek model kosztujący mniej niż 1000 dolarów (taka jest bowiem cena Galaxy Z Flip 5), ale firma cały czas nad tym pracuje. Aktualnie najważniejsze jest jednak dostarczenie tego co najlepsze w możliwej do osiągnięcia cenie.