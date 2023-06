Składany smartfon OnePlusa powalczy specyfikacją z czołówką

Premiera OnePlus Folda zbliża się wielkimi krokami. Właśnie poznaliśmy niemal pełną specyfikację smartfona, która odziera sprzęt z kolejnych tajemnic. Widać również, że firma celuje w tym roku wysoko na rynku „składaków”.

Składany OnePlus na horyzoncie

OnePlus Fold to prawdopodobnie najważniejszy w tym roku smartfon producenta. Jego wyniki sprzedażowe pokażą firmie, czy warto dalej zaprzątać sobie głowę tą kategorią urządzeń. Ważny będzie niemal każdy element – od wyglądu, który znamy już od ponad tygodnia, po niemal pełną specyfikację, która teraz pojawiła się w sieci. Źródłem przedpremierowej listy parametrów technicznych jest serwis MySmartPrice wraz z informatorem OnLeaks.

Zaczynając od tego, co chowa się pod ekranami – obecność Snapdragona 8 Gen 2 była niemal oczywista. Ten do pomocy otrzyma 16 GB pamięci operacyjnej i 256 GB miejsca na dane. Wbrew poprzednim sugestiom, nie uświadczymy tutaj ładowania o maksymalnej mocy 100 W. Akumulator o pojemności 4800 mAh będzie musiał zadowolić się przyjmowaniem z ładowarki sieciowej lub power banka maksymalnie 67 W.

Wyspa aparatów sprawia, że zaczyna robić się ciekawiej. Główny aparat otrzyma sensor 48 Mpix, podobnie jak „oczko” ultraszerokokątne. Czy są to najpotężniejsze moduły w modelu. Skądże, najwyższą rozdzielczość osiągnie teleobiektyw, gdzie sensor zaoferuje aż 64 Mpix. Drobną tajemnicą pozostaje wartość optycznego przybliżenia. Co do selfie, te użytkownicy wykonają kamerką 32 Mpix na ekranie zewnętrznym lub aparatem 20 Mpix wewnątrz dużego panelu.

OnePlus Fold powalczy z najmocniejszą konkurencją

Skoro już zahaczyliśmy o ekrany, które stanowią clou programu – wewnętrzny panel to 7,8-calowy wyświetlacz AMOLED pracujący w rozdzielczości 2K i z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Na zewnątrz mamy częściową kalkę, czyli AMOLED, 120 Hz, jednak co oczywiste, przekątna ekranu zmalała do 6,3 cali. Po wyjęciu z pudełka i włączeniu OnePlusa użytkownika powita nakładka Oxygen OS 13.1 oparta o Androida 13.

Widać, że OnePlus nie idzie na kompromisy i rywalem pierwszego folda w historii firmy z pewnością będzie nowy Samsung Galaxy Z Fold 5 czy Huawei Mate X3. Tajemnicą pozostaje precyzyjna data premiery urządzenia, na jakie rynki zostanie wprowadzony i czy topowej specyfikacja będzie wtórować konkurencyjna cena.