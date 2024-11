Ogromny sukces smartfonów Google. Niewiele brakuje do Samsunga

Smartfony Google Pixel mocno zyskują na popularności w ciągu ostatnich lat, goniąc konkurencyjne urządzenia Samsunga. Dane statystyczne z poprzedniego miesiąca wskazują, że technologiczny gigant z Mountain View osiągnął prawdziwy sukces.

Pixele coraz mocniejsze na rodzimym rynku

Na portalu StatCounter opublikowano dane z października 2024 roku dotyczące udziału poszczególnych dostawców urządzeń mobilnych w rynku na terenie Ameryki Północnej. Można śmiało powiedzieć, że Google ze swoimi smartfonami osiągnęło tam ostatnio spory sukces, zwiększając swój udział w rynku prawie trzykrotnie – we wrześniu Pixele miały jedynie 4,76% udziału w rynku, podczas gdy w październiku wzrósł on do aż 12,9%.

Udział w rynku dostawców urządzeń mobilnych w Ameryce Północnej (źródło: StatCounter)

Nadal na amerykańskim rynku przoduje Apple, jednak jego udziały w rynku w ostatnim miesiącu obniżyły się z 55,82% do 51,31%. Samsung utrzymuje się w dużej mierze na stałym poziomie – odnotował bardzo niewielki wzrost, bo o 0,21 p.p. Google z Pixelami na czele przebiło w ostatnim miesiącu aż trzy marki – Motorola (3,24%), Xiaomi (1,78%) oraz OnePlus (0,78%), które odnotowały w ciągu ostatniego miesiąca niewielki spadek.

Smartfony Google są wybierane coraz częściej

Wzrost, jaki odnotowano w przypadku Google, jest dość osobliwy. Jak zaznaczył portal 9to5Google, aż trudno uwierzyć, że jest to możliwe. Według FAQ serwisu StatCounter dane, które prezentowane są na wykresach, pochodzą z kodu śledzącego „1,5 miliona witryn z całego świata”. Błąd statystyczny jest możliwy, jednak raczej nie w tak dużej skali.

Sam gigant technologiczny wspomniał niedawno o dużym zainteresowaniu i „silnym popycie” na Pixele z serii 9, jednak konkretnie nie zaznaczono, w jakich regionach go zauważono. Sprzedaż z trzeciego kwartału 2024 roku stała się „najwyższą w historii”, więc dane zebrane na wykresach StatCounter są możliwe, choć zaskakujące. Szczególnie dziwne jest to, że w październiku 2023 roku gigant odnotował jedynie 2,63% udział w rynku dostawców urządzeń mobilnych na terenie Ameryki Północnej, stojąc daleko za Apple, Samsungiem, a nawet Motorolą.

Warto również wspomnieć, że udział smartfonów Google w rynku europejskim nieznacznie się zwiększył w ostatnim miesiącu (z 1,99% we wrześniu do 2,08% w październiku), a Pixele w ciągu ostatniego roku cieszyły się na Starym Kontynencie największą popularnością w lipcu (2,45%) i sierpniu 2024 roku (2,13%).