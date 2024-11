Realme GT 7 Pro oficjalnie. Mocy mu nie brakuje

Chińska marka oficjalnie zaprezentowała nowy model flagowego smartfona. Jest nim Realme GT 7 Pro. Co oferuje i na ile go wyceniono?

Realme GT 7 Pro – specyfikacja i funkcjonalność

Realme zaprezentowało nowy flagowiec GT 7 Pro. Został on wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite z silnikiem GT Performance i system Realme UI 6.0. Urządzenie otrzymało również akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 120 W, a także oferuje pyłoszczelność i wodoodporność, co potwierdzają klasy IP68 i IP69. Sprzęt ma też czytnik ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a jego aparat tylny składa się z trzech jednostek: 50 (główny) + 8 (ultraszeroki) + 50 Mpix (teleobiektyw). Przednia kamera do selfie ma z kolei 16 Mpix.

Na przodzie urządzenia umieszczono ekran Eco2 Sky OLED Plus o przekątnej 6,78 cala, który zapewnia w grach nawet 120 klatek na sekundę. Osiągnięcie takiej szybkości jest możliwe dzięki zaawansowanemu algorytmowi interpolacji klatek FRC 2.0. Ponadto wyświetlacz obsługuje 120% gamy kolorów DCI-P3 oraz szczytową jasność 6000 nitów.

Realme GT 7 Pro (źródło: Realme)

Sztuczna inteligencja w nowym flagowcu Realme

Realme GT 7 Pro otrzymał również dostęp do algorytmu superrozdzielczości 1,5K. Nowa technologia sprawia, że rozdzielczość gier jest ulepszana z pomocą sztucznej inteligencji, aby zagwarantować graczom wrażenia wizualne. Smartfon wyposażono także w sporo innych funkcji opartych o AI, które przydadzą się graczom. Producent wspomniał m.in. o inteligentnym raportowaniu punków, instrukcjach i powiadomieniach głosowych dotyczących strategii czy umiejętności.

Realme GT 7 Pro – cena

Realme GT 7 Pro został już oficjalnie zaprezentowany na rodzimym rynku, gdzie jest dostępny aż w pięciu konfiguracjach pamięciowych: