OnePlus 10R może zostać wyposażony w najlepszy procesor MediaTeka

Ostatnie miesiące firmy OnePlus to wzloty i upadki – premiery świetnych urządzeń jak Nord 2 czy 10 Pro są przeplatane mniej trafnymi decyzjami firmy, jak ta o unifikacji OxygenOS z ColorOS. Nie oznacza to jednak, że inżynierowie nie mają rąk pełnych pracy, wręcz przeciwnie. Podczas gdy nadal czekamy na globalną premierę flagowca od OnePlusa, do sieci trafiają pierwsze informacje o kolejnej „eRce”. Najnowsze plotki mówią, że OnePlus 10R może zostać wyposażony w procesor MediaTek.

OnePlus 10R – quasi flagowiec?

W zeszłym roku chińska firma zaskoczyła fanów prezentując nie dwa, ale trzy modele smartfonów – OnePlus 9, 9 Pro i 9R. Ten ostatni początkowo był ograniczony tylko do rynku indyjskiego, ale ostatnio informowaliśmy, że jego odświeżona wersja 9RT będzie dostępna globalnie.

OnePlus 9 Pro (fot. Michele Sirignano | Tabletowo.pl)

Nie da się ukryć, że to nieco dziwny ruch, szczególnie, że za pasem mamy premierę kolejnej generacji urządzeń OnePlusa. Model OnePlus 10 Pro został już przecież oficjalnie zaprezentowany w Państwie Środka, a reszta świata czeka na jego globalną odsłonę. Oprócz tego modelu pewne jest pojawienie się smartfona OnePlus 10R, który w przeciwieństwie do poprzednika, sięgnie po procesor MediaTek.

Nie będzie to jednak pierwszy tego typu mariaż – OnePlus Nord 2 korzystał bowiem z procesora MediaTek Dimesity 1200. Z perspektywy czasu wiemy, że był to dobry ruch – Nord 2 to świetne urządzenie, któremu nie brakuje mocy i dobrej wyceny.

9 Ocena

Jak donosi Android Central, OnePlus 10R powinien zostać wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9000, a więc zaprezentowaną pod koniec zeszłego roku flagową propozycję tajwańskiego producenta. Jedno jest pewne – mocy nie powinno zabraknąć.

OnePlus 9R (źródło: OnePlus)

Wybór taki jest też ciekawy właśnie z punktu widzenia mocy obliczeniowej – procesor ten, według plotek, powinien oferować lepszą wydajność niż flagowy Snapdragon 8 Gen 1 – przynajmniej „na papierze”. To sprawia, że ktoś szukający mocnego urządzenia, zamiast spojrzeć w stronę flagowego modelu 10 Pro, wybierze model OnePlus 10R.

Geekbench 5 results for some processors pic.twitter.com/y7K6mS1Wya — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2022

Portal donosi, że SoC Dimensity 9000 miał szansę pojawić się we wszystkich nowych modelach, gdyby nie fakt, że jego modem nie obsługuje wszystkich globalnych pasm 5G i nie wspiera milimetrowych fal mmWave. Tylko z tego powodu, pozostałe modele dostały, bądź dostaną procesor Snapdragon 8 Gen 1.

Informacja ta jest też wskazówką do tego, że OnePlus 10R najprawdopodobniej będzie ograniczony do rynków azjatyckich – jakich konkretnie, jeszcze nie wiemy. Pozostała specyfikacja pozostaje w dużej mierze tajemnicą, ale należy przyjąć, że w modelu tym zobaczymy AMOLED-owy ekran o odświeżaniu 120 Hz, co najmniej 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.

Również data premiery pozostaje nieznana. Informatorzy wspominają jednak o możliwym debiucie w drugim kwartale 2022 roku. Z kolei jeśli mowa o cenie, to wskazówką niech będzie niższa o 50 dolarów wycena modelu 10 Pro w Chinach względem poprzednika – możliwe, że w tym roku OnePlus spróbuje być tańszy od konkurencji.