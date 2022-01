OnePlus śmie żartować. Po co premiera OnePlus 10 Pro?!

Gdybyśmy mieli wskazać najgorzej utrzymywany w tajemnicy smartfon w ostatnim czasie, to byłby to właśnie OnePlus 10 Pro. Jego oficjalna premiera wydaje się zbędna, ponieważ producent „wysypał się” z najważniejszych informacji jeszcze zanim wprowadził go na rynek.

Po co premiera OnePlus 10 Pro?!

W tym szaleństwie jest metoda, lecz faktem jest, że producenci nie są aż tak wylewni przed oficjalną premierą swoich nowych, topowych modeli. OnePlus zdecydował się jednak jeszcze przed zaprezentowaniem flagowego smartfona ujawnić jego niemal pełną specyfikację techniczną.

Dzięki temu wiemy, że OnePlus 10 Pro zaoferuje:

drugą generację Hasselblad Camera for Mobile,

procesor Snapdragon 8 Gen 1,

LPDDR5 RAM,

pamięć flash typu UFS 3.1,

system operacyjny OxygenOS 12, bazujący na Androidzie 12,

akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 80 W i bezprzewodowo z mocą 50 W; ponadto producent zapewnił też wsparcie dla zwrotnego ładowania indukcyjnego,

trzy aparaty na tyle – 48 Mpix + 50 Mpix + 8 Mpix z Dual OIS,

aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie,

moduł NFC i Bluetooth 5.2 oraz obsługę VoLTE i VoWiFi,

wyświetlacz Fluid AMOLED z matrycą LTPO 2.0 i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

źródło: OnePlus

Ponadto producent zdradził, że smartfon będzie miał wymiary 163×73,9×8,55 mm i do sprzedaży trafią dwie wersje kolorystyczne: czarna i zielona.

Firma na tym jednak nie poprzestała, ponieważ opublikowała też kilka zdjęć, wykonanych nadchodzącym flagowcem, wraz z informacją, że jeden z aparatów w topowym smartfonie zaoferuje obiektyw ultraszerokokątny o kącie widzenia aż 150°. Podobne rozwiązanie trafiło również do zaprezentowanych ostatnio realme GT 2 Pro i vivo iQOO 9 Pro. Spodziewamy się, że OPPO Find X5 Pro także będzie mógł się nim pochwalić.





źródło: OnePlus

Zdążyły się też już pojawić informacje na temat ceny OnePlus 10 Pro. Chińska platforma zakupowa JD.com ujawniła, że model 8 GB/128 GB zostanie wyceniony między 3000 a 3999 juanów, podczas gdy konfiguracje 8 GB/256 GB i 12 GB/256 GB między 4000 a 4999 juanów.

Oficjalna prezentacja OnePlus 10 Pro zaplanowana jest na 11 stycznia 2022 roku, choć wydaje się już czystą formalnością za sprawą samego producenta. Smartfon zadebiutuje najpierw w Chinach, a dopiero (kilka miesięcy później) na rynku globalnym.