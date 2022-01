Testy wydajności topowych procesorów dla smartfonów. Niektóre z nich zawodzą oczekiwania

To, jak wydajny będzie procesor Exynos 2200, jest ważne z jednego powodu: to właśnie ten układ trafi do europejskiej wersji Samsunga Galaxy S22, czyli flagowego smartfona Koreańczyków na 2022 rok. Wydaje się, że nie będzie aż tak dobry, jak można by się tego spodziewać.

Najlepszy Exynos kontra Snapdragon 8 Gen 1

Najmocniejsze procesory dla smartfonów rok w rok toczą ze sobą zawzięte boje. Wziąć Snapdragona czy Dimensity? Lepszy jest Samsung w wersji z procesorem Qualcomma czy lepiej kupić sprzęt z autorskim projektem pokroju Exynosa? Choć różnice w wydajności między najlepszymi chipsetami się zacierają, muszą być jacyś zwycięzcy. Samsung chyba nie zapracuje sobie na taką pozycję.

Exynos 2200 (źródło: Samsung)

Jeden z informatorów (Ice Universe) opublikował wyniki nieoficjalnych testów wydajnościowych nowego procesora Samsunga – Exynos 2200, topowego układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mocnego Dimensity 9000 od MediaTeka, chipsetu Apple A15 Bionic oraz – dla punktu odniesienia – ubiegłorocznego Snapdragona 888.

Co dziwne, w testach syntetycznych, najsłabszym z grona nowych flagowych układów okazał się Exynos 2200 od Samsunga. Mniej wydajny był tylko Snapdragon 888, który nie zalicza się do grona procesorów, które będą wybierane przez producentów smartfonów z najwyższej półki.

Zabawne jest to, że Exynos 2200 ustępuje nieco MediaTekowi Dimensity 9000. Z czystych porównań tabelkowych wynikałoby więc, że niektóre średniopółkowe modele smartfonów Samsunga z MediaTekiem będą mieć bardziej wydajne procesory niż ich flagowe kuzynostwo.

Samsung ma kilka asów w rękawie

Choć na wykresach widać, że Exynos 2200 oddaje pola konkurentom, wcale nie musi to od razu oznaczać porażki tego procesora. Układ działa na architekturze AMD RDNA 2, którą wykorzystano także w konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series S i Xbox Series X. Między innymi dzięki temu ma to być chipset zapewniający „najlepsze wrażenia z gier mobilnych”. Spory skok wydajności zaoferować ma jednostka NPU, odpowiadająca za przetwarzania procesów sztucznej inteligencji.

Wracając do tematu gamingu mobilnego, przełomem może być osiągnięcie wydajności umożliwiającej korzystanie z ray tracingu – nie na komputerze osobistym, nie na laptopie, ale – wydawałoby się – prostym smartfonie. To coś, na co czeka wielu i nawet jeśli Exynos 2200 miałby być z tego powodu mniej wydajny od innych chipsetów z najwyższej półki, to i tak chyba warto jest czekać na urządzenia w niego wyposażone.